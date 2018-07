Vanhaezebrouck: "De kans dat Dendoncker vertrekt is zeer groot" SDD

22 juli 2018

21u00

Bron: Sportweekend 0 Anderlecht Anderlecht gaat de laatste rechte lijn in richting de competitiestart. De oefenwedstrijden verliepen zoals gepland en trainer Hein Vanhaezebrouck zag zijn ploeg versterkt worden met onder meer Zakaria Bakkali en Ivan Santini die samen voor 3,5 miljoen euro weggeplukt werden bij Valencia en Caen. In Sportweekend blikte Vanhaezebrouck kort vooruit op het nieuwe seizoen.

De coach van paars-wit steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken. "Anderlecht moet altijd meedoen voor de eerste plaats, wij zijn de grootste ploeg van het land dus moeten we voor alle prijzen gaan. We moeten op drie vlakken strijdbaar zijn (Europa League, Jupiler Pro League, Crocky Cup)."

Anderlecht zal volgende week de competitie aanvatten met een resem nieuwe spelers. Vanhaezebrouck kreeg de kans om een ploeg te kneden, zo heeft hij het graag. Ik denk dat we al goed gewapend zijn, maar we zijn nog niet helemaal rond. Ik verwacht dat er nog wel iets bij zal komen."

"Een goede ploeg is belangrijker dan grote namen"

Grote namen haalde Anderlecht nog niet binnen, al wordt Bakkali op zijn 22ste nog altijd beschouwd als een groot talent. Vanhaezebrouck hecht echter naar eigen zeggen meer waarde aan een goede ploeg dan aan grote namen: "Echt grote namen zijn niet de absolute prioriteit voor ons. Het is veel belangrijker om een goede ploeg te hebben dan grote namen.”

Anderlecht zit op dit moment met een surplus aan spelers. De kern bedraagt nu maar liefst 36 spelers. Het staat dan ook vast dat enkele namen zullen verdwijnen uit de spelerslijst. Onder andere Kara en Teodorczyk zullen hoogstwaarschijnlijk het Constant Vanden Stockstadion verlaten. Ook met het vertrek van Rode Duivel Dendoncker houdt Vanheaezebrouck rekening: "De kans dat Dendoncker vertrekt is zeer groot."

Anderlecht zal volgend seizoen dan ook met een beduidend jonger elftal aan de aftrap staan: "Ik denk dat in vergelijking met vorig jaar, de gemiddelde leeftijd met twee jaar zal dalen. Dat is een serieuze ingreep, maar ik geloof in de kwaliteit van die jonge gasten." Anderlecht vat komende zaterdag het seizoen aan op het veld van KV Kortrijk om 18u.