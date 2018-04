Vanhaezebrouck: "Club is leep, wij niet" PJC

13 april 2018

13u47 0 Anderlecht Druk voor de topper tegen Club? Anderlecht-coach Hein Vanhaezebrouck haalde de schouders op: "Winst zou niet doorslaggevend zijn."

't Was een opvallend ontspannen Hein Vanhaezebrouck die vanmiddag de pers te woord stond. Eerst overliep hij de geblesseerden - "Ik geloof niet in mirakels, voor Spajic komt de match te vroeg" -, waarna hij het belang van de clash tegen leider Club inschatte. Als Anderlecht verliest, mag het de titel vergeten, toch? "Deze wedstrijd is niet belangrijker dan de andere", nuanceerde Hein. "Als we nu winnen en de komende vier duels verliezen, dan is het nutteloos geweest. Misschien kunnen we Club wel een beetje nerveuzer maken, maar winst zou niet doorslaggevend zijn."

Tijdens de vorige onderlinge confrontatie ging paars-wit met 5-0 verliezen op Olympia. "Ik heb nog niet over die partij gesproken in de vestiaire", aldus Vanhaezebrouck. "Het was toen niet goed genoeg, maar het speelt nu geen rol meer. We zullen gewoon zelf goed moeten zijn. (grijnst) Jammer dat Limbombe al terug is. Hij heeft Club al vaak over de streep getrokken dit seizoen."

Eveneens een troef voor blauw-zwart: de leepheid die in het elftal zit. "Dat hebben wij veel minder", zuchtte Hein, die het ook over de factor 'geluk' had. "Ik ben vertrokken bij AA Gent omdat het allemaal tegenzat en ik de situatie zo hoopte te keren, maar ook bij Anderlecht heb ik nog niet veel geluk had. Desondanks doen we het niet veel slechter dan Club. Alleen krijgen wij wél shit over ons."

Tot slot kwamen Marc Coucke en Olivier Deschacht ter sprake. Over Coucke: "Ik heb er geen problemen mee dat hij in de kleedkamer komt. (lacht) Want meestal staat daar iets tegenover." Over Deschacht: "Hij is inzetbaar. Hij kan nog wat scherpte gebruiken, maar met zijn ervaring moet hij dat kunnen compenseren."