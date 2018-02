Vanhaezebrouck bikkelhard voor spelers na blamage: "Een dode bende" TLB

11 februari 2018

09u34

Bron: Sporza 0 Anderlecht Anderlecht likt zijn wonden. De landskampioen ging gisteravond pijnlijk onderuit op bezoek bij KV Oostende (2-0) en trainer Hein Vanhaezebrouck spaarde zijn spelersgroep andermaal niet voor de microfoon van Sporza. " De spelersgroep is op dit moment een dode bende. We hebben aanstekers nodig."

Na een kwartier keek Anderlecht in de Versluys Arena al tegen een achterstand van twee goals aan. Na zeven minuten had Leander Dendoncker zijn eigen doelman verschalkt en op het kwartier verdubbelde Antonio Milic de voorsprong van de 'Kustboys'. "We waren met de beste bedoelingen naar Oostende gekomen, maar we startten al bijna met een 2-0-achterstand", blikte Vanhaezebrouck bij Sporza terug op de partij.

"Er was een gebrek aan ideeën en dat is toch atypisch voor Anderlecht. "Bij het echte grote Anderlecht verwacht je toch spelers die met een flits het verschil kunnen maken. Maar op dit moment heb ik geen jongens die zo'n 'coup de génie' in huis hebben. De groep is plat. Het zijn spelers die de dingen ondergaan. Maar bij Club Brugge zijn het bijvoorbeeld ook allemaal geen Ruud Vormers. Maar hij trekt de rest wel mee. Zulke spelers heb ik hier niet. We hebben aanstekers nodig, letterlijk en figuurlijk."

"Er is heel veel werk"

Vanhaezebrouck ziet de komende weken somber in, geeft hij eerlijk toe "We kunnen nog vallen. Diep vallen. We gaan play-off I in, dat is zeker, maar we zullen nog moeten knokken voor Europees voetbal. Als we dat willen halen, zullen er dingen moeten veranderen. Ik wil deze groep toch nog in gang proberen te krijgen. Ik heb het al geprobeerd, maar het is nog niet gelukt. Er is heel veel werk. Ik wil leven zien."

"Ik heb tijdens de rust gezegd dat ik niet de eerste trainer in vijftig jaar wil worden die geen Europees voetbal haalt met Anderlecht. En ik zei ook dat ik hoopte dat zij niet die spelersgroep zouden worden. Daar kwam zelfs geen reactie op, waarop mijn keeperstrainer uit zijn krammen schoot. Het was een dode bende."