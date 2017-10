Vanhaezebrouck: "Bijna perfecte eerste helft" NVK

23u19 0 AFP Anderlecht Hein Vanhaezebrouck legde zich neer bij de 0-4-nederlaag tegen PSG. "Spijtig", zei hij op Q2, "vooral omdat onze eerste helft zeer goed was - als we hadden gescoord, zou je zelfs kunnen zeggen: perfect."

"We hebben bij momenten onze voet zelfs naast Paris Saint-Germain kunnen zetten. Het grote verschil in de eerste helft was: efficiëntie. Je wéét dat je geen dertig kansen zal krijgen. We kregen er wel viér, maar er ging geen enkele in. Zij kregen er tweeëneenhalf en scoren twee keer. Tja."

Getty Images

Trots was Hein dus op die eerste helft. "Ook omdat we na die snelle tegengoal goed de rug hebben gerecht." Al blijft hij haperen op één steeds terugkerend manco: "We geven de bal veel te gemakkelijk weg. Zelfs als er geen druk op de bal is. Dat moet er echt uit. Maar goed, laat ons het een leermoment noemen. Aan ons om daar stappen in te zetten."

Photo News

De tweede helft was Anderlecht een vogel voor de kat, zo zag Vanhaezebrouck ook wel. "Als je met één goal verschil kan gaan rusten, dan is het geloof er nog. Nu niet meer. Maar ik wil het positieve benadrukken. Onze jongens hebben op korte tijd toch iets neergezet. Ik herkende veel dingen die ik vroeger op dit niveau nog gezien heb (Vanhaezebrouck doelt op zijn Champions League-campagne met AA Gent, red.)." Nu nog eraan denken te scoren.

BELGA

AFP