Vanhaezebrouck benadrukt nóg maar eens: "Graag nieuwe aanvaller" Pieter-Jan Calcoen

26 januari 2018

13u40

Bron: Eigen berichtgeving 8 Anderlecht "Edmilson geschorst? Ik heb zelf genoeg problemen." Een understatement bij Hein Vanhaezebrouck, die mogelijk veel afwezigen telt richting Standard-Anderlecht.

De ziekenboeg van Anderlecht zit overvol. Zo ligt Sven Kums nog steeds ziek in de zetel. Ook Pieter Gerkens is grieperig, net als Adrien Trebel en Kenny Saief. Die laatste twee lijken fit te geraken voor Standard, Kums en Gerkens zijn zeer twijfelachtig. "Hopelijk kan ik hen recupereren", sprak Hein Vanhaezebrouck vanmiddag.

Wie er sowieso niet bij is op Sclessin is Frank Boeckx. De doelman sukkelt opnieuw met de rug. "We zullen specialisten raadplegen en nadien zien wat we moeten doen. Gelukkig staat er in het reglement dat als een keeper langdurig out is, je ook na januari nog een vervanger mag aantrekken. (lacht) Jammer genoeg is dat op de andere posities niet zo."

Helse sfeer

Vooral voorin wil Hein er nog versterking bij. "Offensief hebben we heel weinig opties. Ik ben vragende partij voor nieuwkomers, zeker aanvallend, maar onze situatie is, door de overname, allerminst evident. Ach, het belangrijkste is nu Standard, in een wellicht helse sfeer. Maar ik ben er zeker van dat mijn spelers zich over die omstandigheden zullen kunnen zetten. We mogen Standard in elk geval niet onderschatten. We moeten klaar zijn voor een zware match."

Rest de situatie rond Leander Dendoncker, die op een vertrek naar Engeland hoopt. "Ik heb nog niet met hem gesproken, maar Leander is rustig", lachte Vanhaezebrouck. "En ik trouwens ook. Ik ben een optimist. Akkoord, we zijn nog geen machine, maar het komt altijd allemaal goed."