Vanhaezebrouck: “Als we kampioen willen worden, dan moet het perfect zijn” AB

30 maart 2018

14u03 0 Anderlecht Anderlecht speelt zondag zijn eerste match in play-off 1 tegen AA Gent. Paars-wit lijkt het enige team te zijn dat Club Brugge nog iets in de weg kan leggen. Maar het team van trainer Hein Vanhaezebrouck wordt geplaagd door blessures en schorsingen. “Ik hoop dat we gespaard blijven van extra blessures, anders komen we in de problemen.”

Vanhaezebrouck kan rekenen op een Teodorczyk die opnieuw in vorm is. Maar volgens de trainer van paars-wit heeft de spits niet alleen de sleutel in handen. “Ik denk dat Teo klaar is, hij is de laatste tijd goed bezig. Laten we hopen dat hij zijn goede vorm behoudt en dat we op hem kunnen rekenen, maar iedereen moet top zijn”, zegt Vanhaezebrouck.

Anderlecht wordt geplaagd door blessures en schorsingen. Vooral op de rechtsback zit Vanhaezebrouck in de puree. Appiah (25) moest twee weken geleden onder het mes voor een hernia. Hij komt dit seizoen niet meer in actie. “De blessure van Appiah is een aderlating”, zegt Vanhaezebrouck. “Hij behoort tot de betere rechtsachters in de competitie en heeft al ervaring in de play-offs.”

Andy Najar

Veel oplossingen heeft de trainer van paars-wit niet. “Andy Najar zullen we ten vroegste binnen een paar weken kunnen opstellen, en hij mist matchritme.” Vanhaezebrouck hoopt vooral dat zijn spelers fit blijven. “Ik hoop dat er niet te veel meer gebeurt en dat we gespaard blijven van extra blessures. We zijn gewapend, maar er mag niet te veel meer gebeuren. Anders geraken we in de problemen.”

Hoe Anderlecht kampioen moet worden? Vanhaezebrouck heeft er een kort maar krachtig antwoord op: “Als we kampioen willen worden, dan moet het perfect zijn. We staan op zes punten van Club Brugge, dat overbrug je niet zomaar.”