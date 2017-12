Vanhaezebrouck: "Als er overal een videoref geweest was, was onze achterstand op Club niet zo groot" Pieter-Jan Calcoen

14u04 54 Photo News Anderlecht De druk op Sébastien Delferière, ref tijdens Club-Anderlecht, is enorm. Hein Vanhaezebrouck heeft op zijn persconferentie gezegd dat bij Club "alles meezit", waarmee hij voornamelijk naar de arbitrage wees.

Het wordt alleen maar erger. Gisteren had Hein Vanhaezebrouck amper twaalf veldspelers voor Club ter beschikking, maar vandaag heeft Sven Kums niet getraind. "Hij bleef binnen na een tik die hij een dag eerder incasseerde. Ik hoop dat we hem zullen recupereren, maar sowieso zullen er beloften op de bank zitten. Emilio Ferrera (coach van de U21, red.) weet wat ik nodig heb", sprak de T1 van RSCA.

Wat paars-wit ook zou kunnen gebruiken, is een beetje meer meeval, aldus Vanhaezebrouck. "Bij Club zitten alle externe factoren altijd mee, bij ons is het net het omgekeerde. Neem nu de heenmatch: als er toen een videoref was geweest, was het doelpunt van Hamdi Harbaoui, die geen buitenspel stond, misschien wel goedgekeurd. En toen Club op Eupen op achterstand stond, ontwaakte de videoref, die vaak slaapt, plots. (op dreef) Ook was er een ploeg (Waasland-Beveren, red.) die drie strafschoppen had moeten krijgen op Jan Breydel, maar dat gebeurde niet. En Club had al niet meer in de beker mogen zitten, want tegen Zulte Waregem had Cools altijd een tweede gele kaart moeten krijgen. Dan krijg je een heel andere wedstrijd."

Photo News

"Met Delferière fluit de beste scheidsrechters die we hebben"

Toen een journalist opmerkte dat Hein zichzelf wel erg nadrukkelijk in de slachtofferrol duwde, haalde hij de schouders op. "Ik stel gewoon vast wat er gebeurt. Als er overal een videoref geweest was, was onze achterstand nu niet zo groot. Ik vind het trouwens raar dat er zondag geen VAR aanwezig is, maar met Delferière fluit de beste scheidsrechter die we hebben. (subtiel) Al was hij wel de man die Cools in de beker geen tweede gele kaart gaf."

Tot slot weigerde Vanhaezebrouck te zeggen dat deze topper allesbepalend wordt voor de titel - bij verlies van Anderlecht bedraagt de kloof dertien punten. "Maar we zijn in België, met de play-offs blijft alles mogelijk. Dat betekent niet dat we niet willen winnen. En zelfs in de huidige omstandigheden zijn we daartoe in staat."

Photo News