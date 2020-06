Vandenhaute draagt makelaarsbureau officieel over met satirische foto PJC/DMM

05 juni 2020

23u00 0 Anderlecht Het Anderlecht-bestuur heeft begin deze week het voorzitterschap van Wouter Vandenhaute goedgekeurd. Dat heeft tot gevolg dat de nieuwe sterke man bij paars-wit zijn makelaarsbureau officieel uit handen moest nemen. Al gebeurde dat niet zonder knipoog.

Vandenhaute runde voor zijn overstap naar Anderlecht het makelaarsbureau ‘Let’s Play’. Omdat een makelaar aan het hoofd van een voetbalclub in strijd is met de geldende reglementen in het Belgische voetbal, moest Vandenhaute zijn invloed bij ‘Lets’ Play’ opzeggen. Peter Smeets en Bob Claes nemen het roer over bij het makelaarsbureau.

De machtsoverdracht werd beklonken met een symbolische - en satirische - foto. Een allusie op een sketch uit ‘De Ideale Wereld’ waarin Vandenhaute zelf een bordje omhoog hield met ‘Coucke = kaka’, toen Marc Coucke hem in 2017 te snel af was in de overname rond de paars-witte voetbalclub.

Lees ook:

