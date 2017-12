Vanden Stock blij met keuze voor Marc Coucke: "De beste garantie op een succesvolle toekomst" TLB

16u49

Bron: RSCA.be 0 BELGA Roger Vanden Stock. Anderlecht Huidig Anderlechtvoorzitter Roger Vanden Stock is alvast tevreden dat Marc Coucke uit de bus is gevallen. Dat zegt hij in een uitgebreide reactie op de website van paars-wit. "I k ben verheugd met de beslissing van de Raad van Bestuur om de club over te laten aan de heer Marc Coucke", klinkt het. "Samen met de aandeelhouders die aan boord blijven biedt hij de beste garantie op een succesvolle toekomst

“Zowel mijn vader als Philippe Collin en ikzelf hebben ons leven gewijd aan RSC Anderlecht en hebben er heel veel voor teruggekregen op sportief, maar vooral op menselijk vlak. Ik ben trots op wat we samen met onze spelers, jeugd, trainers, medewerkers, vrijwilligers en supporters in al die jaren verwezenlijkt hebben.”

“Een club als RSCA leiden brengt heel wat verantwoordelijkheden met zich mee. Ik ben ervan overtuigd dat het succes van deze club steunt op twee essentiële pijlers: vooruitziend beleid én stabiliteit van het bestuur. In 110 jaar bestaan heeft deze club slechts vier voorzitters gekend. Tijdens die eeuw heeft de club echter nooit stilgezeten. Zowel sportief als financieel, menselijk en infrastructureel hebben we steeds stappen vooruit gezet. Met de middelen waarover we beschikten, hebben we altijd geprobeerd de beste spelers op te leiden en de beste spelers naar hier te halen.”

"De wereld staat echter niet stil. Er wachten RSCA nieuwe uitdagingen. En zoals men in het Frans zegt: ‘gouverner, c’est prévoir’. Zoals mijn vader het mij voordeed, wou ik op tijd de fakkel doorgeven, zodat ik zeker was dat RSCA in goede handen terechtkwam. Met andere woorden, in de handen van mensen die het goed voor hebben met de club, en die bovendien een langetermijnvisie hebben en de club de nodige stabiliteit kunnen bieden."

"Daarom ben ik verheugd met de beslissing van de Raad van Bestuur om de club over te laten aan de heer Coucke, samen met de aandeelhouders die aan boord blijven. Zij bieden samen de beste garantie op een succesvolle toekomst, waarin RSC Anderlecht het hoogste doel zal kunnen nastreven in België en een rol van betekenis zal blijven spelen in Europa."

"De nieuwe meerderheid/eigenaars hebben me overtuigd dat ze écht begaan zijn met de toekomst van deze club, zijn jeugd, zijn spelers, zijn medewerkers en – zeker niet onbelangrijk – zijn supporters. Zowel hun sportieve visie als hun financiële draagkracht laten het beste verhopen."

"Ik kijk met veel plezier terug op het beleid van mijn vader en mijn familie. Maar het is nu tijd om de scepter over te dragen, zodat RSC Anderlecht voor altijd RSC Anderlecht mag blijven.”

