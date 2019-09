Vanden Borre traint mee met U21 van Anderlecht: “Hoop dat ik mijn ploeg iets kan teruggeven” Pieter-Jan Calcoen

16 september 2019

13u43

Bron: Eigen berichtgeving 106 Anderlecht De terugkeer neemt concrete vormen aan. Anthony Vanden Borre (31) mag meetrainen met U21 van Anderlecht. “De club reikt zijn gewezen rechtsachter opnieuw de hand om in alle rust aan een terugkeer als profvoetballer te werken”, klinkt het bij paars-wit. Vandaag was Vanden Borre al aanwezig op het trainingscentrum van Anderlecht (zie foto’s).

Medische en fysieke testen wezen volgens Anderlecht uit dat Vanden Borre nog alle mogelijkheden heeft om op middellange termijn weer op het hoogste niveau mee te draaien. En Vincent Kompany gelooft dat zijn oude vriend als voetballer nog een meerwaarde kan betekenen, het is de bedoeling om hem via de U21 van Craig Bellamy weer op niveau te krijgen. Vanden Borre zal er op termijn ook de kans krijgen om opnieuw wedstrijdritme op te doen.

Het enige wat ik nu kan doen is werken, hard werken om nog kansen af te dwingen als profvoetballer Anthony Vanden Borre (31)

“Thuiskomen in een vertrouwde omgeving zal me goed doen”, zegt Vanden Borre zelf. “Ik ben de club enorm dankbaar dat ik de mogelijkheden krijg om me opnieuw voetballer te voelen. Het enige wat ik nu kan doen is werken, hard werken om op mijn 32ste nog kansen af te dwingen als profvoetballer. Ik verwacht niets, maar ik hoop dat ik mijn club iets kan teruggeven, alleen al bijvoorbeeld door mijn voetbalervaringen op training te delen met de jongens van de U21.”

Michael Verschueren, sportief directeur van Anderlecht, zegt dat de verdediger de eerste stap heeft gezet. “Vanden Borre is een tijd geleden komen aankloppen met de vraag of we hem willen helpen om opnieuw wedstrijdfit te worden. Als club doe je dat uiteraard voor een kind van het huis. Als hij wil bewijzen dat hij nog kan terugkomen op topniveau, dan willen we hem daarvoor de beste faciliteiten geven, evenwel zonder de belofte dat hij bij de A-kern zal aansluiten. Hij moet rustig kunnen werken, op zijn ritme, zonder druk, maar met een permanente evaluatie.”

