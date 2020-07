Vanden Borre mag mee op ploegfoto Anderlecht, aanwinst Mykhaylichenko ontbreekt nog PJC

31 juli 2020

07u19 0

Smile. Anderlecht heeft gisteren zijn officiële foto’s genomen. Ook Anthony Vanden Borre mocht poseren. Bogdan Mykhaylichenko, overgenomen van Luhansk en inmiddels gearriveerd in België, ontbrak. Ook Percy Tau was er (nog) niet, een akkoord is nakend, beweert men in Zuid-Afrika. Thomas Didillon is in beeld bij Monaco, dat hem zou uitlenen aan Cercle Brugge. Morgen speelt Anderlecht in en tegen Lille in de namiddag, in de voormiddag sparren de invallers tegen RWDM.

Lees ook:

“Hij is waar hij wil zijn”: waarom de comeback van Vanden Borre zelfs bij een mislukking niet voor niks is geweest