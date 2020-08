Vandalen bekladden ingang trainingscomplex Anderlecht: “F*ck het proces. Kompany, ga weg” Redactie

10u32 2 Anderlecht De ingang van het trainingscomplex van RSC Anderlecht in Neerpede is beklad met een gemene tekst richting Vincent Kompany. “F*ck het proces. Kompany, ga weg”, valt op de grond te lezen. Inmiddels werd de tekst ietwat gemaskeerd.

Ce matin à neerpeed.. Ça gronde déjà. #rsca pic.twitter.com/j8kqsSf6m8 Perrone Marcello(@ PerroneMarcell1) link

“F*ck the prosses. Kompany, casse toi.” Duidelijke taal, ondanks de pijnlijke spellingfout in het derde woord. Anderlecht sloot gisteren de voorbereiding af met een 2-0-nederlaag tegen Lille. Luiz Araujo (51., 54.) trof na de rust in vier minuten twee keer raak tegen paars-wit, dat toe was aan zijn laatste test voor de competitiestart. Eerder op de dag won de B-ploeg van Anderlecht met 2-1 van RWDM. Anthony Vanden Borre speelde 45 minuten mee. Voor RSCA scoorden Adrien Trebel (61.) en Pieter Gerkens (68.).

