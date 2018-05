Van Holsbeeck zelf in de aanval tegen Coucke: klacht bij centrum voor conflictbemiddeling PJC

04 mei 2018

05u15 73 Anderlecht Herman Van Holsbeeck, de ex-manager van Anderlecht, eist zijn volledige ontslagvergoeding - naar verluidt zo'n 1,8 miljoen euro - van Marc Coucke via het Belgisch centrum voor conflictbemiddeling. Dat liet zijn entourage vandaag aan onze redactie weten.

Van Holsbeeck diende officieel een klacht in bij de juridische dienst CEPANI, het Belgisch centrum voor conflictbemiddeling. Hij eist zijn volledige ontslagvergoeding nadat hij een maand geleden bij Anderlecht aan de deur was gezet. De procedure is sinds woensdag opgestart.

Minnelijke schikking

Coucke stuurde recentelijk nog aan op een minnelijke schikking als ontslagvergoeding, maar Van Holsbeeck meent recht te hebben op nog twee jaar loon en op de premies voor doelstellingen die hij bereikte. Van Holsbeeck rekent erop dat de uitspraak er komt binnen het jaar, maar de tegenpartij denkt het tot vier jaar te kunnen rekken.

Persconferentie

Los van het nieuws rond de klacht van Van Holsbeeck maakte Anderlecht gisteravond wel bekend een persconferentie te zullen geven om 11u. Daarin wordt goed nieuws beloofd aan de fans van paars-wit. Volgens onze informatie zou het alvast niet gaan om een nieuwe transfer.

⚠ Demain, vendredi 4 mai, le président @CouckeMarc annoncera à 11h une bonne nouvelle à tous les fans des Mauve et Blanc! ⚽



⏰ Morgen, vrijdag 4 mei, komt voorzitter Marc Coucke om 11.00 uur stipt met goed nieuws voor alle paars-witte fans! ⚽ pic.twitter.com/rFE1UHR9W0 RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link