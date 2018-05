Van Holsbeeck trekt naar centrum voor conflictbemiddeling en hoopt alsnog op minnelijke schikking met Coucke MJR/PJC

05u15 248 Anderlecht Herman Van Holsbeeck (63), de ex-manager van Anderlecht, eist zijn volledige ontslagvergoeding - naar verluidt zo'n 1,8 miljoen euro - van Marc Coucke via het Belgisch centrum voor conflictbemiddeling. Dat liet zijn entourage vandaag aan onze redactie weten.

Van Holsbeeck diende officieel een klacht in bij de juridische dienst CEPANI, het Belgisch centrum voor conflictbemiddeling. Hij eist in een schikking zijn volledige ontslagvergoeding nadat hij een maand geleden bij Anderlecht aan de deur was gezet.

Contractueel gezien heeft Van Holsbeeck recht op twee jaar vooropzeg ter waarde van 1,8 miljoen euro. Mocht de gewezen Anderlecht-manager zelf zijn ontslag hebben ingediend, had hij recht op zes maanden vooropzeg. Dat is dus niet gebeurd en dus ziet Van Holsbeeck geen reden waarom zijn contract niet zou nageleefd worden.

Onenigheid

Volgens onze informatie zou Coucke recentelijk nog een schikking voorgesteld hebben, maar die beantwoordde niet aan de vereisten in Van Holsbeecks contract. De nieuwe sterke man bij Anderlecht probeert onder de contractpunten uit te komen door Van Holsbeeck een zware fout aan te rekenen tijdens de laatste maanden van zijn bewind. Coucke zou onder meer in een brief acht redenen hebben aangehaald waarom Van Holsbeeck geen 1,8 miljoen euro opstapvergoeding krijgt.

Aangezien beide partijen het dus niet eens raken over het ontslag van Van Holsbeeck werd afgelopen woensdag een procedure bij het CEPANI gestart. Bij die procedure oordelen drie rechters over de uitspraak. Daarbij mag elke partij één rechter naar voor schuiven en komt er ook een derde neutrale rechter aan te pas. Van Holsbeeck rekent erop dat de uitspraak er komt binnen het jaar, maar de tegenpartij denkt het tot vier jaar te kunnen rekken.

Als er een uitspraak komt dan is er overigens geen beroep mogelijk. De verliezende partij moet daarbovenop zelf de procedurekosten betalen. Het verderzetten van de zaak is daarna wel mogelijk via de correctionele rechtbank.