Van Holsbeeck trekt aan alarmbel: "Ik doe geen transfers meer"

Anderlecht De stoom kwam uit zijn oren. Na Marc Couckes presentatie sprak Herman Van Holsbeeck (63) stoere taal. "Ik doe geen transfers meer." Achtergrond bij een uithaal uit ongerustheid.

Het begon met drie journalisten rond Van Holsbeeck na de persconferentie. Drie werd vier. Vier werd vijf, ga zo maar door. Aanleiding voor die groeiende cirkel was een zichtbaar geïrriteerde Van Holsbeeck. De sportief manager verhief meermaals zijn stem en zwaaide wild met de armen. En trok zo - bewust, leek het wel - de media-aandacht naar zich toe.

"Ik wil duidelijkheid", kloeg Van Holsbeeck. "Met mijn staat van dienst (sinds 2003 is hij bij paars-wit aan de slag, red.) verdien ik dat ook. Ik lees in sommige kranten dat ik absoluut tot 2020 wil aanblijven, maar dat is niet zo. Ik heb een contract van onbepaalde duur. Als men dat wil, kunnen we dat morgen beëindigen. (fors) Maar ik beslis vanaf vandaag níks meer."

Nochtans had nieuwe sterke man Marc Coucke aangekondigd dat hij zich níet zou moeien met de wintermercato. Dan is Van Holsbeeck toch verantwoordelijk voor de wintertransfers? Weer was hij scherp: "Jaren ben ík het uithangbord geweest, maar nu zal ik de transfers niet bepalen. Met Roger (Vanden Stock, red.) had ik beslissingsrecht. Nu is dat niet langer het geval - ik kan zelfs geen overgangen meer ondertekenen. Ik zal werken met de mensen die mij aangereikt worden vanuit de Raad van Bestuur. Maar ik beslis niks. Rien! Rien! Rien!"

Maar wie dan wel? Een machtsvacuüm dreigt. Coucke doet pas op 1 maart zijn intrede als voorzitter - om problemen met de licentiecommissie te vermijden, want hij is voorlopig ook nog preses bij KV Oostende. Vanden Stock niet langer geneigd lijkt zijn nek uit te steken. "Ik zal het ook niet doen", stond het schuim Van Holsbeeck op de lippen. "Ik wil geen pispaal zijn."

De boosheid deed het tegendeel vermoeden, maar de woorden van Van Holsbeeck - geen uithaal naar Coucke, want "hij is het beste wat Anderlecht kon overkomen" - kwamen er wel degelijk met voorbedachten rade. De manager wilde aan de alarmbel trekken, met het oog op de aankomende transferperiode. Die wordt immers cruciaal om de titelkansen van RSCA te redden, maar op déze manier, vol vraagtekens, dreigt de landskampioen tijd te verliezen. Elke seconde telt. Daarom wond de rechterhand van Vanden Stock zich zo hevig op. En zette hij druk.

Concreet hoopt Van Holsbeeck dat één van de nieuwe aandeelhouders - niet Coucke zelf, wel een schaduwfiguur - de transferdossiers in handen neemt. "Ik ga niks beslissen, hé. Dat moet iemand anders doen. Maar komt die er? En wie geeft de sportieve cel een enveloppe? Misschien kunnen we een commissie oprichten, liefst voor de vakantie. Ik ga het voortouw zeker niet nemen. Maar we moeten dus wel eens samenzitten om te zien wie we zullen aantrekken en aan welke prijs. De coach wil ook duidelijkheid, hoor. En ik, de werkmier, heb de profielen klaarliggen."

Ook de komende weken wil HVH, die in de vooravond aan de telefoon nóg eens op een rustige manier verduidelijkte dat hij Coucke niet viseerde, "wérken voor RSC Anderlecht". "Nadien zal er wel een gesprek komen, vermoed ik (er is nog geen datum, red.). Ik wil gerust blijven. Of iemand als Luc Devroe begeleiden. Maar als mijn verhaal hier eindigt, kan ik daar ook mee leven."

