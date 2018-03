Van Holsbeeck: "Ik wacht vol ongeduld op een gesprek met Coucke" Tomas Taecke

29 maart 2018

17u35

Kersvers voorzitter Marc Coucke is officieel geland en kan in Anderlecht met enige vertraging eindelijk de lijnen uitzetten. Een opluchting voor sportief directeur Herman Van Holsbeeck, die vol ongeduld wacht op zijn lot. "Luc Devroe wordt genoemd, maar het lijkt me logisch dat er eerst gesproken wordt iemand die al 15 jaar op post is."

Het was een licht nerveuze Herman Van Holsbeeck die vanmiddag in Tubize na een onderhoud tussen scheidsrechtersbaas Verbist en een delegatie trainers en bestuurders in zijn kaarten liet kijken. De sportieve baas van Anderlecht weet tot op vandaag naar eigen zeggen niet waar zijn toekomst ligt, maar hoopt alvast bij Anderlecht aan wal te blijven. "De laatste maanden zaten wij op een schip zonder kapitein. Ik ben blij voor de ganse club dat de voorzitter (Marc Coucke, red.) eindelijk kan uitleggen hoe hij Sporting ziet. Ik lig nog onder contract bij Anderlecht en wacht vol ongeduld op een diepgaand gesprek", aldus Van Holsbeeck. "De naam van Luc Devroe wordt gesuggereerd, maar laat ons eerst het nieuwe organigram afwachten. Ik ben 15 jaar aan de slag bij Anderlecht… Het lijkt me logisch dat er eerst met mij gesproken wordt."

Dat Devroe in het zog van Coucke zou volgen, werd al snel na het nieuws van de verkoop in december duidelijk. Hoe de toekomst van Van Holsbeeck er zal uitzien, is tot op heden een vraagteken. “Antwerp, Charleroi of de Pro League… daar ben ik allemaal niet mee bezig. Wél ben ik met Anderlecht bezig. Voor mij is het belangrijk om te weten hoe mijn toekomst eruit zal zien. Ik kijk ernaar uit om zo snel mogelijk een gesprek met Coucke te voeren. Nu kunnen we eindelijk beginnen werken. Ik heb altijd gezegd dat ik zou stoppen in 2020. We zijn nu 2018… Ik wil mijn club trouw blijven tot de laatste dag.”

Van Holsbeeck staat op het eerste zicht niet weigerachtig tegenover een samenwerking met Devroe. “Destijds heb ik hem nog naar Anderlecht proberen halen als hoofd van de scouting (Devroe was toen bij Roeselare actief, red.). Nogmaals, het lijkt me logisch dat Coucke eerst met de huidige sportieve directeur zal praten. En dan kunnen we als volwassen mensen bekijken hoe we kunnen functioneren."