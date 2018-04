Van Holsbeeck definitief weg bij Anderlecht, Devroe nieuwe sportief directeur SK PJC en MJR

06 april 2018

05u59

Bron: Eigen berichtgeving 472 Anderlecht De bladzijde kan omgedraaid. Na vijftien jaar dienst en acht titels moet Herman Van Holsbeeck (63) bij Anderlecht vertrekken. Vanochtend nam Van Holsbeeck afscheid van de club. Hij leverde meteen ook zijn auto in. "Ik overleg eerst met mijn advocaten, alvorens ik reageer", zegt hij aan VTM. Luc Devroe volgt Van Holsbeeck op, bevestigde de landskampioen in de vooravond.

Overigens gaat het officieel niet om een ontslag en dat is vooral voor de penningmeester van paars-wit goed nieuws. Van Holsbeeck bezat immers een contract van onbepaalde duur, maar als hij zijn C4 had gekregen, moest RSCA hem twee jaar uitbetalen. Zover komt het dus niet. In de vooravond bevestigde Anderlecht dat het de samenwerking met Van Holsbeeck heeft beëindigd. "De raad van bestuur van RSC Anderlecht heeft unaniem beslist om de samenwerking met sportief manager Herman Van Holsbeeck te beëindigen. De club onthoudt zich verder van alle commentaar", klinkt het in een kort communiqué.

Het vertrek van Van Holsbeeck is op zich geen verrassing. Al bij het eerste publieke optreden van Coucke als voorzitter van de landskampioen stond de irritatie op zijn gezicht af te lezen. De manager eiste toen duidelijkheid, een roep die hij de voorbije weken meermaals herhaalde. Dat zorgde op zijn beurt voor onvrede bij Coucke, die het sowieso niet op Van Holsbeeck begrepen had. Hij ergerde zich aan de te intense samenwerking met makelaars als Mogi Bayat en had vanaf dag één het plan om Luc Devroe van ex-club KV Oostende aan te stellen als nieuwe TD.

Vandaar ook dat Van Holsbeeck zelf wist dat dit eraan zat te komen. Toen we hem de voorbije dagen aan de lijn kregen, zei hij stellig: "Een beslissing kan snel vallen." Dat is het gevolg van een afspraak tussen Coucke en Van Holsbeeck tijdens hun eerste onderhoud in maart. Beiden vroegen toen bedenktijd, om uiterlijk op 6 april de knoop door te hakken over hun samenwerking.

Opvallend: op dit moment is Devroe al aan de slag voor Anderlecht - hij bereidt op het oefencomplex de transferdossiers voor de mercato voor - maar de club communiceerde tot voor vanavond zijn komst nog niet. Ook dat heeft met de overeenkomst van Van Holsbeeck te maken: als RSCA Devroe officieel aanstelt als manager, pleegt het richting Van Holsbeeck contractbreuk en kost dat veel geld.

Einde van een tijdperk

Met de exit van Van Holsbeeck komt er, net als toen Roger Vanden Stock afzwaaide, een einde aan een tijdperk in het Astridpark. Vijftien jaar werkte de Brusselaar voor Anderlecht, met acht landstitels en één bekerzege op zijn palmares. Desondanks krijgt hij wellicht geen afscheid in schoonheid, ook al omdat het gros van de achterban hem allerminst apprecieert.

Het is nu de vraag wat Van Holsbeeck, die in het voetbal actief wil blijven, zal doen om het zwarte gat te vermijden. In het verleden werd hij gelinkt aan Antwerp en de Pro League, met een voorkeur voor die laatste functie. Het gelobby is alvast begonnen, niet het minst omdat HVH in december al rekening hield met dit scenario. "Als mijn verhaal hier eindigt, kan ik daarmee leven", zei hij toen.

Nu is het zover.