Van Himst: "Kritiek op Van Holsbeeck onterecht" DPB/SJH

06 april 2018

13u28

Bron: Eigen berichtgeving 3 Anderlecht Met de exit van Van Holsbeeck komt er, net als toen Roger Vanden Stock afzwaaide, een einde aan een tijdperk in het Astridpark. Vijftien jaar werkte de Brusselaar voor Anderlecht, met acht landstitels en één bekerzege op zijn palmares. Anderlecht-iconen Paul Van Himst en Philippe Albert laten hun licht schijnen op het vertrek van de Anderlecht-manager.

Viervoudig Gouden Schoen en Anderlecht-icoon Paul Van Himst wou zich liever niet uitspreken over de manier waarop manager Herman Van Holsbeeck Anderlecht heeft verlaten. “Wat er achter de schermen gebeurt, interesseert me niet zo. Ik heb Herman Van Holsbeeck leren kennen via Anderlecht als een charmante man en een goede kameraad”, aldus Van Himst.

“Hij heeft veel betekend voor de club. Maar natuurlijk, met de verkoop zijn er nieuwe bazen en dan gelden er nieuwe wetten.” Zo komt er definitief een einde aan het tijdperk Vanden Stock – Verschueren – Van Holsbeeck (al loopt zoon Michael Verschueren nog wel rond op Anderlecht). “Hopelijk kunnen Coucke en Devroe, toch ook kenners van de voetbalwereld, opnieuw een ploeg bouwen voor volgend seizoen”, zucht Van Himst. “Want Anderlecht moet dringend de rug rechten.”

Een ploeg opbouwen, dat is iets wat Van Holsbeeck in die 15 jaar bij Anderlecht zo vaak heeft moeten doen. En met succes: 8 landstitels in 15 jaar, toch een aardig palmares. “De kritiek op Herman vind ik dan ook onterecht. Herman was vaak gebonden aan wat er budgettair mogelijk was. Hij was vaak de zondebok, maar naast zijn palmares kan je niet naast kijken.”

Philippe Albert: "Dit maakt deel uit van moderne voetbal"

De exit van Van Holsbeeck laat mensen met een hart voor Anderlecht niet koud. Ex-speler Philippe Albert vindt dat Van Holsbeeck zeker zijn verdienste heeft gehad bij Anderlecht. "Hij stond 15 jaar aan het hoofd van een club als Anderlecht en heeft er een mooi palmares opgebouwd. Het was niet evident om Michel Verschueren op te volgen. Als je louter naar de resultaten kijkt, dan was zijn passage een succes. Niet alle transferperiodes waren even geslaagd en de voorbije jaren waren er ook wat trainerswissels nodig, maar als je 8 titels vergaart in 15 jaar, dan heb je uitstekend werk afgeleverd."

De manier waarop Van Holsbeeck door een achterpoortje het Constant Vanden Stockstadion verlaat, kan Albert best kaderen. "Dat is een risico van het vak. Als er een nieuwe voorzitter komt met een andere visie die wil werken met mensen uit zijn entourage waar hij het volste vertrouwen in heeft, dan kan zoiets voorvallen. Coucke kent Devroe al jaren. Toch doet dit niets af aan het werk van Van Holsbeeck. Een dag ben je nog koning en de volgende moet je op zoek naar iets anders. Het is niet nieuw in het voetbal en Van Holsbeeck zal ook zeker niet de laatste zijn die het overkomt. Er zullen er misschien nog volgen bij Anderlecht. Dit soort praktijken maken deel uit van het moderne voetbal en daar moet je je aan aanpassen."