Van Eetvelt wordt nieuwe CEO van Anderlecht, Vandenhaute wordt adviseur

14 januari 2020

Karel Van Eetvelt wordt de nieuwe CEO van Anderlecht, Wouter Vandenhaute wordt adviseur bij paars-wit. Operationeel Directeur Jo Van Biesbroeck en sportief manager Michael Verschueren verliezen hun zitje in de Raad van Bestuur.

Dat er bij Van Eetvelt iets kriebelde, was de jongste weken duidelijk. Zijn naam werd nadrukkelijk genoemd als kandidaat-voorzitter van CD&V. Geruchten die hij zelf de kop indrukte. Het partijvoorzitterschap was geen persoonlijke ambitie. Wel wilde hij de christendemecoraten een nieuw gelaat geven. Maar hij botste op te veel muren en behoudsgezindheid. Hij opperde zelfs plannen om een nieuwe politieke beweging op poten te zetten. Gesprekken met mensen binnen en buiten de politiek volgden, waarbij hij ongetwijfeld ook met de sport en Anderlecht in het bijzonder in contact kwam. Duidelijk was dat Van Eetvelt geen deel wil uitmaken van het politieke establishment. Maar dus wel van dat van het voetbal.