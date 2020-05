Van Eetvelt: “Vandenhaute trekt zich volledig terug uit Let’s Play” KDW/ODBS

28 mei 2020

16u18

Bron: VTM NIEUWS 0 RSC Anderlecht De nieuwe strateeg op Anderlecht luistert voortaan naar de naam van Wouter Vandenhaute. “Coucke heeft zelf de keuze gemaakt om zich meer terug te trekken en aan Wouter gevraagd om hem als voorzitter op te volgen”, aldus Karel Van Eetvelt, CEO van de club, in een telefonische reactie bij VTM NIEUWS.



Van Eetvelt: “Maar voor alle duidelijkheid: Coucke blijft de belangrijkste aandeelhouder mét ambitie. Hij gaat nog meer investeren. We hebben gekeken hoe we, na twee jaar met vallen en opstaan, het best onze sterke mensen op welke plaatsen zetten. In functie van de ideale toekomst voor de club: Kompany op het sportieve, Vandenhaute als strateeg vanuit de voorzittersrol, ik leid de club operationeel en Marc is de meerderheidsaandeelhouder, een creatief iemand met investeringsideeën. Die zal hij blijven aanleveren, daar ben ik overtuigd van. Hij blijft een cruciaal persoon. Over die nieuwe structuur bestaat unaniem enthousiasme.”

“Zowel Kompany als Vandenhaute engageren zich met deze investering verder naar de uitbouw van de club toe. Voor Vincent betekent dit ook dat hij bereid is om zich langer dan zijn huidige contract te engageren. Hij kiest meer dan ooit voor Anderlecht.” Dat geldt ook voor Vandenhaute: “Hij treedt voor 100% terug uit zijn makelaarsactiviteiten bij Let’s Play en alles wat daarmee gepaard gaat”, dixit Van Eetvelt nog.

Beluister hier het volledige gesprek met Van Eetvelt:



