Van Eetvelt nieuwe CEO van Anderlecht, Vandenhaute extern adviseur en Lefevere in raad van bestuur TLB/PJC/JDK

14 januari 2020

12u57 86 Anderlecht Karel Van Eetvelt volgt vanaf 1 april Jo Van Biesbroeck op als CEO van Anderlecht. Wouter Vandenhaute wordt extern adviseur en Patrick Lefevere en Brussels burgemeester Philippe Close treden toe tot de raad van bestuur van paars-wit. Sportief manager Michael Verschueren verliest zijn zitje in de raad van bestuur van paars-wit, maar zijn rol verandert voorts niet. De zoon van ‘Mister Michel' krijgt er wel extra klankborden bij.

Coucke: “Anderlecht opnieuw slagvaardiger en daadkrachtiger maken”

“Voorzitter Marc Coucke nam de voorbije maanden het initiatief voor deze vernieuwingsoperatie en is tevreden dat de raad van bestuur vanmiddag groen licht gaf. Daarmee zet de club een belangrijke nieuwe stap in zijn ontwikkeling na de overname”, klinkt het bij Anderlecht. Ook Coucke zelf duidde de nieuwe verschuiving. “Met deze beslissingen willen we de operationele werking en de strategische positie van de club versterken om Anderlecht opnieuw slagvaardiger en daadkrachtiger te maken.”

“Ik wil in de eerste plaats mensen zoals Jo Van Biesbroeck enorm bedanken voor de inspanningen de voorbije jaren”, gaat Coucke voort. “Al van voor de overname heeft hij als CEO ervoor gezorgd dat deze club operationeel op koers bleef. Met de komst van onder anderen Karel (Van Eetvelt, red.) en Wouter (Vandenhaute, red.) kunnen we onze organisatie nu nog meer vormgeven, structureel verder moderniseren en ons strategisch en sportief opnieuw op weg zetten naar de top van het Belgisch voetbal.”

Ik ben ervan overtuigd we de club operationeel opnieuw de nodige stabiliteit kunnen bezorgen in elke geleding Karel Van Eetvelt , de nieuwe CEO van Anderlecht

Van Eetvelt: “Een bijzondere uitdaging”

Dat er bij Karel Van Eetvelt - groot Anderlecht-fan - iets kriebelde, was de jongste weken duidelijk. Zijn naam werd nadrukkelijk genoemd als kandidaat-voorzitter van CD&V. Geruchten die hij zelf de kop indrukte. Het partijvoorzitterschap was geen persoonlijke ambitie. Wel wilde hij de christendemecoraten een nieuw gelaat geven. Maar hij botste op te veel muren en behoudsgezindheid. Hij opperde zelfs plannen om een nieuwe politieke beweging op poten te zetten. Gesprekken met mensen binnen en buiten de politiek volgden, waarbij hij ongetwijfeld ook met de sport en Anderlecht in het bijzonder in contact kwam. Duidelijk was dat Van Eetvelt geen deel wil uitmaken van het politieke establishment. Maar dus wel van dat van het voetbal. Hij zetelde in het verleden ook onder meer in de raad van bestuur van Omega Pharma, waar hij Coucke leerde kennen.

“Mijn ervaring in het voetbal is beperkt tot de jaren dat ik zelf actief speelde”, zegt Van Eetvelt. “Maar het structureren, veranderen en leiden van een organisatie doe ik al jaren met passie en gedrevenheid. Het is een bijzondere uitdaging om dit nu ook voor Anderlecht te gaan doen, de club waarvoor ik al van mijn zesde supporter ben. Ik ben ervan overtuigd we de club operationeel opnieuw de nodige stabiliteit kunnen bezorgen in elke geleding.”

Vandenhaute: “Van Anderlecht opnieuw club maken waar winnen in cultuur zit”

Wouter Vandenhaute, die net als Coucke probeerde om Anderlecht te kopen in 2017, wordt de externe adviseur van Karel Van Eetvelt. Vandenhaute is bezieler van de wielerklassiekers Flanders Classics en voorzitter van de raad van bestuur van De Vijver Media (met o.a. productiehuis Woestijnvis en tv-zenders VIER, VIJF en ZES). “Ik ben aangenaam verrast over de open, constructieve gesprekken die ik met de voorzitter kon voeren”, aldus Vandenhaute. “Op basis daarvan heb ik besloten om als extern adviseur de nieuwe CEO en de raad van bestuur, die alle strategische beslissingen neemt, bij te staan. Met mijn expertise op diverse terreinen wil ik graag meehelpen om van Anderlecht opnieuw een club te maken waar winnen in de cultuur zit.”

Samen met Peter Smeets en Bob Claes richtte Vandenhaute het bedrijf Let’s Play op, voor de begeleiding van topsporters. Dat bedrijf verzorgt het management van voetballers als Vadis Odjidja en Benito Raman. Vandenhaute zegt bij Sporza dat hij begrijpt dat er vragen komen over belangenvermenging. “Maar voor mij is er geen probleem. Ik zit bij Let’s Play niet in het operationele – ik voer geen onderhandelingen met clubs over spelers – en ik zal dat ook niet doen bij Anderlecht. Ik zal in alle transparantie werken en dan is het nadien aan anderen om te oordelen of ik dat correct doe.”

Patrick Lefevere treedt toe in raad van bestuur

De ‘band’ die Wouter Vandenhaute naar eigen zeggen heeft met RSC Anderlecht — “van mijn 12 jaar ging ik er mijn vader naartoe en nadat ik destijds als jonge journalist voor Filmnet een contract had onderhandeld met de club, zit ik al 25 jaar op de eretribune” — is er bij Patrick Lefevere op het eerste gezicht niet. In een dubbelinterview met Club Brugge-CEO Vincent Mannaert voor de Krant van West-Vlaanderen, ontkende Lefevere onlangs nog dat hij Anderlechtsupporter is.

“Dat misverstand wil ik wel definitief rechtzetten”, klonk het toen. “Dat ik een supporter van Anderlecht zou zijn, dat hebben jullie journalisten er altijd van gemaakt. Mijn sponsors, zoals bijvoorbeeld Cola en Peugeot, hadden daar een loge. En ik was goed bevriend met de vader van Olivier Deschacht. Daardoor kwam ik er ook vaak. Maar toen Marc Coucke mijn sponsor was, zat ik ook regelmatig in zijn loge op Club. Ik beschouw mezelf trouwens ook niet als een voetbalkenner.”

Kabinet van Close: “Of Anderlecht op stadionplan broedt? Dat is niet aan de orde”

Nog een nieuwe naam in de raad van bestuur wordt Philippe Close, sinds 2017 burgemeester van Brussel. Daarvoor was hij elf jaar lang schepen van financiën, personeel en toerisme in de hoofdstad. “Met zijn aanstelling in de raad van bestuur accentueert de club het belang van de Brusselse verankering van Anderlecht”, klinkt het bij Anderlecht.

Maar speelt er misschien meer? Broedt Anderlecht misschien op een nieuw stadionplan, op grondgebied van de Stad Brussel? “Dat is nu niet aan de orde”, laat het kabinet van Close weten aan Bruzz. “Hij gaat bijna naar elke thuismatch van Anderlecht, heeft een abonnement dat hij zelf betaalt en zit dan in de tribune, niet bij de vips.”