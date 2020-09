Van Eetvelt eist geen paars-witte zege: “Ga druk niet nodeloos verhogen” Pieter-Jan Calcoen

11 september 2020

08u00 0 Anderlecht Calma. Slechts 6 op 12, maar Karel Van Eetvelt weigert te spreken over een sluimerende crisis bij Anderlecht. “Er is intern geen nervositeit.”

Anderlecht heeft nog niet verloren - heuj! Maar aangezien het in het Lotto Park om ‘winnen’ draait, zou het glas halfleeg moeten zijn. Het betekent niet dat het management plots een zege eist tegen Cercle, aldus Karel Van Eetvelt. “Intern is er geen nervositeit”, zegt de CEO. “Versta me niet verkeerd, RSC Anderlecht moet altijd winnen, maar ik ga de druk niet nodeloos verhogen. We zijn met zijn allen aan een project begonnen en hebben vertrouwen in een goeie afloop. We moeten nu de rust bewaren - ook als de buitenwereld onrustig wordt - opdat de groep goed kan werken.”

Dat gebeurt nu zonder Anthony Vanden Borre (32) bij de A-kern, hij onderhoudt zijn conditie bij de U21. “Hij heeft drie jaar niet gevoetbald, je hebt een bepaalde snelheid en intensiteit nodig om te slagen”, klinkt het bij Van Eetvelt. “Ik wil Anthony allerminst afschrijven - met hem weet je het nooit -, maar… We willen hem in elk geval zo lang mogelijk bij Anderlecht houden. Hij is een deel van de familie.”

En tegelijk een rolmodel voor de jeugd. Hij is de verpersoonlijking van hoe een waanzinnig talent toch niet de top haalde. Van Eetvelt: “Anthony heeft niet altijd de beste keuzes gemaakt en kan die ervaring delen. Dat is ook nuttig.”

Van Eetvelt sprak daarnaast over de resterende intenties op de mercato. ‘De eigen jongeren laten gaan’ maakt daar geen deel van uit. “Het is niet onze bedoeling om pakweg Jérémy (Doku, red.) te verkopen. Maar aan de andere kant… Wij zijn een Belgische voetbalclub, als er waanzinnige bedragen komen - AA Gent heeft de toon gezet (met ruim 30 miljoen euro voor David, red.) - dan moet je wel luisteren.”

En wat met Yari Verschaeren? Bankzitter onder Kompany, maar wel Rode Duivel. Van Eetvelt wilde geen polemiek starten. “Ik ga daar niks over zeggen. Ik heb mijn idee als supporter, zoals iedereen, maar we hebben vakmensen genoeg.”

