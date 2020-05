Van Eetvelt blij met dubbele engagement Kompany: “Vincent was vragende partij om te investeren” KDZ/KDW/ODBS

29 mei 2020

16u23 0 Anderlecht RSC Anderlecht overhandigde deze middag een cheque van 70.000 euro aan het nabijgelegen Joseph Bracops-ziekenhuis. Karel Van Eetvelt sprak er ook over de grote machtsoverdracht die gisteren plaatsvond binnen de club. De CEO van Anderlecht is erg opgezet met het dubbele engagement van Vincent Kompany.



“Dat bedrag is de opbrengst van de verkoop van onze mondmaskers”, zei CEO Karel Van Eetvelt. “Goed voor een bedrag van 30.000 euro, de rest werd bijgepast door onze huidige voorzitter Marc Coucke en onze kapitein Vincent Kompany.” Die elk dus nog eens 20.000 euro uit eigen zak schonken aan het goede doel.

Naast duiding bij de mooie geste van Sporting Anderlecht ging het vooral over de paleisrevolutie in het Lotto Park. “Voor jullie kwam het nieuws gisteren misschien als een verrassing”, zei Van Eetvelt. “Maar sinds ik twee maanden geleden bij de club ben begonnen, werken we op deze manier. Nu is het gewoon duidelijk voor iedereen. Marc, Wouter en ik hebben samen lang gediscussieerd en we zijn tot de beslissing gekomen dat de weg die we nu inslagen de juiste is.”

Marc Coucke blijft hoofdaandeelhouder, van een verkoop is op dit moment geen sprake Karel Van Eetvelt, CEO van Anderlecht

Volgens Van Eetvelt is dit niet de eerste stap voor Coucke richting exit. “Marc Coucke stelde zelf voor om een stap opzij te zetten en hij blijft ook hoofdaandeelhouder, van een verkoop is op dit moment geen sprake, dat kan enkel als een club succesvol is. Dan pas komen er geïnteresseerden op af. Het is onze taak Anderlecht zo snel mogelijk opnieuw naar de top van België te loodsen.”

Met Van Eetvelt, Vandenhaute en Kompany als regisseurs van dat succes. “Vincent was zelf vragende partij om langer bij de club te blijven én te investeren. Hij ís Anderlecht, dus wij zijn heel blij met dat dubbele engagement. We zitten in een topsportomgeving en dat wil zeggen dat alleen het beste goed genoeg is. Dat wil ook zeggen de juiste mensen op de juiste plaats. Dat is nu het geval.”

Van Eetvelt: “Toegevoegde waarde Coucke groter achter de schermen”



