Van Eetvelt: “Als wij als voetbalgemeenschap geen solidariteit tonen, vind ik dat heel bedroevend”

06 april 2020

Het interview met Kompany en Van Eetvelt vraagt hier en daar om wat uitleg. Die geeft CEO Van Eetvelt via Skype: “Wij hebben een duidelijk standpunt willen meegeven naar de afhandeling van deze competitie en richting volgend seizoen, en dat willen we doordacht doen”, steekt hij van wal. “De logische conclusie is dat je naar een seizoen gaat met 18 ploegen en dan geen play-offs speelt. Dan heb je ook geen discussie over dalers en stijgers, dus kan iedereen mee in de boot. We willen niet meemaken dat er door de crisis tien ploeg worden losgereden.”

Normaal zou ik niet zo snel op de voorgrond treden, maar door de recente ontwikkelingen kom ik nu sneller op het voorplan Karel Van Eetvelt

Van Eetvelt benadrukt dat de crisis er stevig inhakt en dat daarom iedere club uit onze hoogste klasse aan dezelfde koord moet trekken. Kompany en Van Eetvelt laten in het interview een ballon op om de Europese inkomsten van de Belgische ploegen die de komende drie seizoenen actief zijn in Europa, onderling te verdelen. “Als wij als voetbalgemeenschap, in een tijd waarin heel België zich solidair toont, niet solidair kunnen zijn, dan zou ik dat zeer bedroevend vinden. Maar als andere clubs dat niet willen doen, neem ik daar akte van”, luidt het bij de nieuwe CEO van Anderlecht.

Geen evidentie. Ietwat ironisch ook, als rekening wordt gehouden met het gekissebis tijdens de recente, harde onderhandelingen over het mediacontract.

Anderlecht heeft boven z’n stand geleefd

“Anderlecht heeft de voorbije jaren boven de stand geleefd. Anderlecht is ook een bedrijf, en dan moet je leren leven naar de inkomsten die je maakt. En dat is de voorbije jaren niet gebeurd”, is Van Eetvelt duidelijk. De CEO weet dat er de komende maanden en jaren financieel een tandje bij moet: “Waar het nodig is zullen we nu de tering naar de nering zetten. Onze equipe is sterk en creatief om zelfs met wat minder middelen sportief successen te halen.”

Verschaeren, Doku, Sambi Lokonga... Anderlecht heeft afgelopen seizoen getoond dat de jeugdwerking bij paars-wit van een hoog niveau is. Kan Anderlecht dan, net zoals andere topclubs in België, dan niet gewoon wat talenten verkopen om zo financiële gaten dicht te rijden? “Zoals zoveel Belgische clubs is Anderlecht ook een club die jaarlijks spelers moet verkopen om zo de situatie gezond te houden. Club en Gent doen dat, wij moeten dat ook doen. We hebben het voordeel dat we de sterkste jeugdopleiding van België hebben, maar wij willen die ook bij ons laten spelen en onze fans ervan laten genieten. Wij gaan in de toekomst het evenwicht zoeken tussen de twee.”



Coucke uit de wind

Tot slot blijkt uit de brief ook dat Marc Coucke wat naar de achtergrond verdwijnt. “Marc is de voorbije weken hier en daar wat hard aangepakt. In samenspraak is dan beslist om gewoon Marc wat meer uit de wind te zetten. Normaal zou ik niet zo snel op de voorgrond treden, maar door de recente ontwikkelingen kom ik nu sneller op het voorplan”, zegt Van Eetvelt daarover.



