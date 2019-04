Van “een echte schande” tot “het is vijf voor twaalf”: ex-spelers Anderlecht veroordelen gedrag van paars-witte fans op Sclessin TLB

14u41 2 Anderlecht “Ik kan begrijpen wat de fans van Anderlecht doen, sorry.” Anderlecht-icoon Olivier Deschacht nam gisteren een opmerkelijke stelling in na de trieste scènes op Sclessin. Hoe reageren andere ex-spelers van de Belgische recordkampioen op de acties van de paars-witte achterban?

Jacky Munaron: “Ik was er gisteravond echt niet goed van”

Voormalig Anderlecht-doelman Jacky Munaron volgde de topper gisteravond op de televisie. De nu 62-jarige Munaron was naar eigen zeggen even aangedaan door de situatie. “De supporters hadden al twee keer een verwittiging gekregen en bij een derde keer weet je dat het stopt”, stelt Munaron. “Supporters mogen ontgoocheld zijn. Ik begrijp dat ook wel, want het draait op Anderlecht al drie of vier jaar niet meer zoals het zou moeten. En het gaat alleen maar bergaf. Maar ga dan rustig in dialoog met spelers of bestuur. Dit was echt niet de juiste manier, want zo’n acties gaan de wereld rond. Voor de club is dit zeer slechte publiciteit.”

“Ik zou niet in de plaats van het nieuwe bestuur willen zijn. Ze werken volgens mij wel heel hard en proberen de trein weer op de rails te krijgen, maar zo’n reactie als gisteren konden ze echt niet gebruiken. Anderzijds ben ik er wel van overtuigd dat dit het werk is van een heel klein deel van de achterban. 95 procent van de Anderlecht-fans veroordeelt dit soort acties. Zij zullen ook wel teleurgesteld zijn en drinken na de match waarschijnlijk een pint meer, maar zich op dergelijke manier misdragen zullen zij nooit doen. Jammer genoeg heeft die kleine groep dat gisteren wel gedaan.”

Stéphane Demol: “Reactie past niet bij het huis Anderlecht”

“De actie van de fans past niet bij het huis Anderlecht”, opent Stéphane Demol, die zijn profcarrière begon bij paars-wit. De voormalige verdediger deelt de mening van Olivier Deschacht. “De frustraties van de fans zijn meer dan terecht. Ik zou in hun plaats ook kwaad zijn. Maar de manier waarop ze hun woede gisteren geuit hebben, is natuurlijk compleet verkeerd. Maar de frustraties begrijp ik. Die mensen betalen niet alleen veel geld om hun ploeg aan het werk te zien, maar ze dragen die ploeg ook in hun hart. Als die ploeg dan slecht presteert, dan zien de fans daar van af.”

Dat Anderlecht Europees voetbal dreigt te missen vindt Demol dan weer jammer, maar ook niet meer dan dat. “Dat zullen ze wel overleven”, aldus Demol. “Natuurlijk zal het pijn doen, vooral voor de fans, en het zal de voorzitter geld kosten. Maar dat zal Anderlecht wel overleven.”

Lorenzo Staelens: “Wat gisteren gebeurd is, kan niet door de beugel”

“Wat de fans van Anderlecht gedaan hebben, kan niet door de beugel. Dat is simpel”, vindt Lorenzo Staelens, die tussen 1998 en 2000 voor Anderlecht uitkwam. “Je bent supporter in goede, maar ook in slechte tijden. Nu beleeft de club een minder goede periode en daar moeten ze gewoon met z’n allen door. Het heeft in mijn ogen ook geen zin om het bestuur verantwoordelijk te stellen voor alle malaise, want Coucke heeft de club ook nog maar een jaar in handen. Akkoord, er zijn fouten gemaakt, maar de fans moeten ook bereid zijn om Michael Verschueren en co wat tijd te geven om orde op zaken te stellen. Het bestuur weet ook wel dat het beter moet. De reactie van de supporters valt absoluut niet goed te praten.”

“Dat Anderlecht voor de eerste keer in zo’n lange periode (56 jaar, red.) naast Europees voetbal dreigt te grijpen, is natuurlijk een ramp”, gaat Staelens voort. “Maar vanaf de bodem gaat het alleen maar omhoog. Met Club Brugge heb ik ook eens geen Europees voetbal gehaald, maar het jaar nadien speelden we toch weer kampioen en was de trein opnieuw vertrokken. Dus het kan snel keren. Maar dat het voor Anderlecht vijf voor twaalf is en dat er een reactie moet komen, lijkt me wel duidelijk.”

Alex Czerniatynski: “Ik snap de frustraties, maar wat de fans gisteren deden, is schandalig”

Alex Czerniatynski speelde drie seizoenen voor Anderlecht. De nu 58-jarige ex-spits begrijpt de frustraties van de fans van Anderlecht, maar veroordeelt hun acties van gisteravond. “Ik had wel verwacht dat er iets zou gebeuren. Het loopt voor geen meter en met de week nemen de frustraties van de supporters toe”, aldus Czerniatynski. “Bovendien was het wedstrijdverloop allesbehalve ideaal. Eerst een snelle afgekeurde goal en daarna nog twee doelpunten binnen het halfuur. Ik kan dus wel begrijpen dat de fans gefrustreerd waren en zijn, maar wat ze gisteren gedaan hebben is een echte schande. Ze mogen kwaad zijn op het bestuur of de spelers, maar dat moeten ze op een andere manier tonen. Ik lees dat het nieuws ook al opgepikt werd door media als Marca, Bild en L’Équipe, dat is natuurlijk geen goede reclame voor de ploeg.”

‘Czernia’ geeft ook aan dat het pijn doet om te zien dat zijn voormalige werkgever moeilijke tijden beleeft. “Anderlecht is op weg om naast Europees voetbal te grijpen. Dat zou een ramp zijn, financieel en sportief. Maar anderzijds: er zijn nog zes wedstrijden en ze kúnnen het nog rechttrekken. Maar dan moet er wel snel weer vertrouwen in de ploeg komen, want dat is er momenteel helemaal niet. Maar ik kan me echt niet voorstellen dat Anderlecht geen Europees voetbal haalt.”

