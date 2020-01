Van Crombrugge waarschuwt zijn ploegmaats: “Hier kennen we play-off 2 niet. Houden zo” Pieter-Jan Calcoen

18 januari 2020

08u32 0 Anderlecht “Ik kan het weten van bij Eupen: play-off 2 is... (zoekt zijn woorden) niet leuk.” Hendrik Van Crombrugge (26) wil tegen Club de remonte inzetten: “De favoriet wint niet altijd.”

Op Jan Breydel in september werd het 2-1, in de beker ging Anderlecht met 0-2 onderuit. Cijfers die zonder Hendrik Van Crombrugge veel hoger zouden zijn opgelopen. De doelman is de laatste maanden met ruime voorsprong de beste Anderlecht-speler - who else?

Hoe beoordeel je je eerste maanden?

“Bij Eupen klonk het dat ik me makkelijk kon onderscheiden, omdat ik elke week veel werk had. En dat men me hier zou beoordelen op die ene bal per wedstrijd. (lacht) Ook bij Anderlecht heb ik meer dan één bal per match gezien. En meestal gepakt, hé - negen clean sheets in de competitie. Mocht ik mezelf punten moeten geven, dan zou het 8,5 op 10 zijn.”

Welke score geeft meester Hendrik het collectief?

“Het hangt er vanaf welk aspect je belicht. Qua progressie: 8,5. Wat game management betreft, zijn we zeker gegroeid. We herkennen wedstrijdsituaties steeds beter - en ja, dan stappen we al eens kortstondig af van de filosofie - en maken zo de juiste keuze. Barcelona en Man City trappen ook soms een bal weg, hoor. Per slot van rekening gaat het op het einde om de resultaten. Maar ondanks die vooruitgang zijn we wel gebuisd qua punten - zo eerlijk moeten we zijn.”

Weegt dat mentaal niet enorm?

“Ik heb geen mental coach nodig. Nochtans ben ik wel streng voor mezelf. Dat is gelukkig gebeterd met ouder worden. Als ik vroeger een perfecte match speelde maar twee foute passes gegeven had, lag ik ‘s nachts wakker. Nu kan ik beter relativeren, zeker sinds de komst van Matteo (4). Die raad geef ik door aan de jeugd.”

‘Maak een kind, jongens’?

(lacht) “Néén. Relativeer. Voetballers denken nogal snel dat de hele wereld het gezien heeft als je een foutje maakt. Dat is natuurlijk niet zo - de mensen lezen op de trein het gratis krantje, niemand is bezig over die blunder. Jij moet dus óók de knop omdraaien. Anders verlies je toch maar zelfvertrouwen.”

Lukt dat deze ploeg wel? Bij een tegenslag gaan de kopjes snel naar beneden.

“Ze gaan dat binnen de club waarschijnlijk niet graag lezen, so be it, maar de jonge gasten van Anderlecht moeten leren wat verliezen is. Ik heb dat gedaan bij Eupen. Als je wekelijks op je donder krijgt, dan ga je niet snel panikeren bij een achterstand. Jeugdspelers bij Anderlecht winnen áltijd. Tot nu, dus...”

Kunnen jullie Club verslaan?

“Derde keer, goeie keer.”

Maar geloof je er ook in?

“We moeten toch aan de wedstrijd beginnen met de ambitie om te winnen? Het is een sleutelmoment. Halen we een positief resultaat, dan kunnen we daarop bouwen. Het zou een statement zijn. Zo van: ‘We gaan de kloof dichten.’”

Is Club niet gewoon te sterk?

“In het voetbal kan iedereen iedereen kloppen. Met Eupen heb ik ooit eens gestunt bij het toen geweldige AA Gent van Vanhaezebrouck. Dat had ook niemand gedacht.”

Het is wel een beetje triest dat je, Anderlecht zijnde, moed moet putten bij Eupen.

(grijnst) “Ik wilde simpelweg aantonen: de favoriet wint niet altijd. Brugge is torenhoog favoriet, maar we kunnen iets doen.”

Hoe leeft de strijd om play-off 1 in de vestiaire?

“Ik heb de jongens gezegd dat ik géén zin heb in play-off 2.”

Hoe reageerden ze?

“Ik heb bijvoorbeeld Derrick Luckassen uitgelegd wat het is. Dan vertel ik dat er zelfs 1B-teams meespelen. Luckassen stelt zich dan voor dat hij met PSV tegen Volendam of TOP Oss moet spelen. Wij beseffen dat de top zes mislopen een drama zou zijn. Op Anderlecht kennen we play-off 2 niet. Houden zo.”

Jij bent een ervaringsdeskundige.

“Ik heb het met Eupen destijds genoeg gedaan. Het is... (zoekt zijn woorden) niet leuk. Ik had veel moeite om me op te laden. Mochten we het nu niet halen, dan zal er oplapwerk nodig zijn. Anderzijds heb je geen keuze: dan moet je maar Europees voetbal halen via play-off 2.”

Het is misschien zelfs makkelijker dan via play-off 1.

“Dat kan, maar dan nog: niemand wil play-off 2 spelen. We willen tien topmatchen. Volle stadions, veel beleving, veel druk: dat is het doel. (lacht) Dus laat ons maar Club kloppen.”

Hoe kijk jij naar Doelman van het Jaar Mignolet?

“Ik heb de kans gehad om met hem samen te werken bij de nationale ploeg. Het beeld dat ik vooraf over hem had, werd helemaal bevestigd. Hij is down-to-earth en professioneel. Simon heeft eigenlijk zijn plek in de Premier League. Weet je wat ik een belangrijke kwaliteit van Simon vind? Zijn charisma. Er staat iemand. Kijk, als je een leidinggevende bent in het bedrijfsleven, dan moet je autoriteit uitstralen. En aangezien ook keepers leiders zijn... (lacht) Allez, ik probeer het althans.”

Moet Vincent Kompany schrik hebben dat je deze winter nog vertrekt?

“Vincent is niet zo rap bang. (lacht) Er is interesse, daar moet ik niet flauw over doen (Ajax en Schalke 04 hebben Van Crombrugge op de radar staan, red.), maar ik wil niet middenin dit verhaal afhaken. Ik zal het met een metafoor zeggen: ik wil de boot eerst naar de veilige haven brengen, om daar eventueel over te stappen naar een groter schip. In januari zal er geen transfer komen. De geruchten glijden makkelijk van me af. Ik focus op het sportieve. (blaast) Nogmaals: ik wil echt geen play-off 2 spelen...”