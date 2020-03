Van Crombrugge: “Hadden we die zeven goals verdeeld onder een paar 0-0-draws, stonden we nu in play-off 1" PDD

07 maart 2020

23u37 0

Anderlecht boekte de grootste zege van alle clubs dit seizoen. “Mooie statistiek, maar hadden we die zeven goals kunnen verdelen onder een paar 0-0-draws, stonden we nu in play-off 1", vertelt doelman Hendrik Van Crombrugge. “Maar ik wil niet de negatieveling uithangen. Dit is het bewijs dat alles goed zit. We hebben mooie stukjes liggen om een mooie puzzel te maken. Het lukt niet meteen om ze allemaal in de juiste orde te leggen. Maar nu valt alles in zijn plooi.”

Vlap: “Dit willen de fans zien”

7-0 en zijn eerste hattrick uit zijn carrière. Uiteraard was Michel Vlap een tevreden man. “Het was een lekkere avond vandaag. Het voetbal vandaag: ik heb echt genoten. Play-off 1? Het is nog mogelijk. We hebben het niet in eigen hand. Maar het gaat goed de laatste drie weken. Iedereen speelt vrijuit. Anderlecht speelt het voetbal dat de fans ook willen zien. Maar er is geen druk om play-off 1 te halen. We horen daar, maar in play-off 2 moeten we tonen dat we daar de beste zijn.”

Vercauteren: “Wij praten niet over play-off 1, we spelen er voor”