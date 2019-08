Van Crombrugge en Roofe voorgesteld bij Anderlecht: “Als Kompany je belt, denk je niet na” Redactie

07 augustus 2019

12u58 0 Anderlecht De nieuwbakken keeper en spits van Anderlecht, Hendrik Van Crombrugge en Kemar Roofe, werden vandaag officieel voorgesteld bij paars-wit. Van Crombrugge debuteerde afgelopen weekend al in doel, maar op Roofe zal het nog even wachten zijn voor hij speelt, want hij is nog herstellende van een blessure. Van Crombrugge noemde Anderlecht alvast “een ideale stap” in zijn carrière. Roofe sprak over “een no-brainer” als Kompany je vraagt om naar Anderlecht te komen.

Van Crombrugge

“Het ging allemaal bijzonder snel”, antwoordde van Crombrugge op de vraag hoe de transfer tot stand is gekomen. “Vorige week maandag kreeg mijn manager een telefoontje van Anderlecht en dan is alles in een stroomversnelling gebeurd. Op persoonlijk vlak vraagt dat natuurlijk wat overleg, maar ik ben blij hier te zijn. Dit is een ideale stap in mijn carrière.”

“Er is een andere druk bij Anderlecht dan bij Eupen, dat is zeker”, begon hij het relaas over zijn debuut tegen Moeskroen. “De supporters, de media-aandacht, dat speelt allemaal mee. Maar Vincent stelde me op mijn gemak en zei me dat ik gewoon moest doen wat ik altijd doe. Meteen een clean sheet pakken helpt natuurlijk voor het vertrouwen.”

Op de vraag of hij zich anders instelt voor een match onder de palen bij Anderlecht dan op de Kehrweg, waar hij vaak in een schietkraam stond, antwoordde hij slim. “Dat ik hier minder werk zal hebben, verandert niets. Je moet steeds geconcentreerd zijn, bij Anderlecht zelfs nog meer. In een systeem zoals dat van Kompany heb je veel verantwoordelijkheden omdat je moet meevoetballen.”

Over de ambities dit seizoen was hij nuchter en ambitieus tegelijk. “Anderlecht moet altijd meedoen voor de titel, maar we moeten eerst natuurlijk in de top zes geraken.”

De doelman blikte ook nog even vooruit naar de volgende match van Anderlecht, tegen KV Mechelen, waarvan hij in het verleden al liet blijken fan van te zijn. “Dat gaat zeker een speciale match worden. Maar ik ga ze benaderen zoals iedere andere match”, antwoordde hij diplomatisch.

Ten slotte gaf ook Van Crombrugge zijn mening over de transfer van die andere doelman, Simon Mignolet. “Het is mooi dat hij terug in België is. Ik hoop nog altijd in de vaste kern van de Rode Duivels te geraken, en daarvoor zit ik bij Anderlecht perfect. Wat andere spelers doen, daar hou ik me niet mee bezig.”

Roofe

“Toen Kompany me belde, heb ik geen moment getwijfeld. Dat doe je niet als zo iemand je belt”, was Roofe enthousiast om onder en met Kompany te kunnen voetballen. “Ik ga er helemaal voor gaan.”