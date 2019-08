Vader Michel Vlap: “De zichtbare haat toen Kompany van het veld moest, vond ik ongelofelijk” ODBS

24 augustus 2019

16u07 10

In zijn tweet staat een foutje (het was niet bij Racing Gent maar Racing Genk), maar ook een pijnlijke waarheid. Jan Vlap, de papa van Anderlecht-speler Michel, fronste duidelijk de wenkbrauwen toen hij vele reacties in het thuiskamp zag na de gedwongen vervanging van Vincent Kompany gisteravond. Wat betreft monumentenzorg, bevindt ons land zich in de onderste regionen op de wereldranglijst. Dat werd eens te meer duidelijk toen Kompany, die toch symbool staat voor het succes van de Rode Duivels en de bronzen medaille op het WK vorig jaar in Rusland, in minuut 73 met een blessure naar de kant moest. Het jolijt bij de Genkse fans, of “de haat die bij velen zichtbaar was”, zoals Vlap senior het omschrijft, was opmerkelijk. De Nederlander maakt de vergelijking met Spanje, waar een monument als Andres Iniesta in zijn laatste seizoen FC Barcelona in haast elk stadion een staande ovatie kreeg.

gister met volle verbazing gekeken naar de 'supporters' om ons heen in een vol @RacingGent vak toen Kompany helaas geblesseerd het veld moest verlaten. Die haat die daar bij velen zichtbaar was vond ik ongelofelijk. Zeker als je aan Inesta denkt in de stadions in spanje. #respect janvlap(@ janvlap) link