Vader Kompany onthult duizelingwekkende contractcijfers van 17-jarige Vincent bij Anderlecht: “Zijn moeder vond het een ongepast salaris” DB/VH

26 november 2019

06u33 12 Anderlecht Een boekvoorstelling van de eerste zwarte burgemeester in ons land en toch een zaal vol sportjournalisten? Dat kan alleen in België, waar Pierre Kompany (72) ondanks zijn vele verwezenlijkingen toch vooral ‘vader van’ is. En jawel hoor, zoon Vincent daagde ook op. Een uur te laat. In de marge maakte Pierre ook de contractcijfers van een 17-jarige Vincent bij Anderlecht wereldkundig. En die zijn duizelingwekkend.

Het was toch een beetje gniffelen, hoor. Terwijl Pierre Kompany uit de doeken deed dat ‘familie’ het kernwoord is in zijn leven en de rode draad in zijn autobiografie, was het in het gemeentehuis van Ganshoren - waar Pierre sinds vorig jaar burgemeester is - lang wachten op die familie. Dochter Christel was een kwartier te laat, jongste zoon François daagde helemaal niet op en Vincent wipte een uur na aanvang even binnen. Snel op de foto met vader, zus en vrouw Carla, en dan weer weg, zonder iets te zeggen.

De sportjournalisten die hoopten op een quote over Anderlecht of Kompany’s blessure bleven verweesd achter, maar ze hadden hem toch gezien. Dat is tegenwoordig al heel wat. De voorbije weken leek de verdediger verstoppertje te spelen. Vorige week verschenen zelfs artikels als: ‘Weet iemand waar Kompany is?’ Na zijn blitzbezoekje antwoordde zijn vader dan maar op de vragen over zijn zoon. “Vind ik niet erg”, zei hij. “Vincent is een vedette. Ik ben maar gewoon een burgemeester.” (lacht)

Ik ben standvastig. Ik stel de grenzen. Uiteindelijk kreeg Vincent het grootste contract van die tijd Vader Kompany over de contractonderhandelingen met Anderlecht

1 miljoen per jaar

Ook in zijn boek heeft Pierre het uitgebreid over zijn zoon. Op pagina 159 maakt hij zelfs de cijfers bekend uit het eerste profcontract dat de jonge Vincent op zijn zeventiende voorgeschoteld krijgt bij RSCA na zijn debuut. Saillant detail: ook toenmalig Manchester United-manager Sir Alex Ferguson hing aan de lijn, maar de ouders van de speler vonden dat die zijn school eerst moest afmaken. De interesse van United zette Anderlecht ertoe aan hem een loon te geven dat in lijn lag met zijn best verdienende spelers op dat moment.

“Vincents toenmalige agent Jacques Lichtenstein had het contract onderhandeld met de directie van RSCA, maar ik wilde de voorwaarden bijsturen. Ik ben standvastig. Ik stel de grenzen. Uiteindelijk kreeg hij het grootste contract van die tijd. Bruto een miljoen euro per jaar. (...) Zijn moeder vond het een ongepast salaris. Als je het vergelijkt met het gemiddelde jaarsalaris van de Belg, dan had ze gelijk, maar dit was de voetbalwereld en daar gelden andere regels. Vincent lag niet wakker van geld, hij wilde vooral spelen.” Uiteindelijk ging het contract pas in op 10 april 2004, op zijn achttiende verjaardag.

Pierre Kompany, Van Congo tot Ganshoren: een ongelofelijk leven Uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts, 130 pagina’s, 22,90 euro