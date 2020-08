Uitverkoop bij Anderlecht is begonnen: ook Gerkens weg, maar het zware werk komt nog

PJC/MVS/LUVM

12 augustus 2020

06u20 0 Anderlecht Het is bij overbodige spelers zoals met zomer­kilo’s: altijd goed als ze weg zijn. Zeker bij Anderlecht. Het is bij overbodige spelers zoals met zomer­kilo’s: altijd goed als ze weg zijn. Zeker bij Anderlecht. Na Didillon (24, Cercle) is Pieter Gerkens (25) bijna van Antwerp.

Behoudens een verrassing gaat Pieter Gerkens de komende drie seizoenen op de Bosuil voetballen. Anderlecht en Antwerp naderen een akkoord, een prijs is niet gekend, maar vandaag of morgen zou de overgang rond moeten zijn. Bij Antwerp moet Gerkens centraal op het middenveld voor extra aanvallende impulsen zorgen en het scorend vermogen uit de tweede lijn opkrikken. Dat laatste heeft hij: Gerkens maakt er elk jaar minimum vijf. En dus verkoos Antwerp de Limburger boven Brecht Dejaegere van Gent, nu niet langer in beeld.

Leko is fan

Het is geen toeval dat uitgerekend Antwerp bij Gerkens uitkomt. Ten eerste heeft het stamnummer 1 Belgen nodig na het vertrek Mirallas, Defour, Gano, Arslanagic en Teun­ckens. Maar wat een belangrijker argument was: Ivan Leko loopt hoog op met Gerkens, met wie hij samenwerkte bij STVV. In 2016-2017 kende Gerkens in Limburg z’n beste ­seizoen ooit, toen hij in 39 matchen onder Leko 14 keer wist te scoren en ook 5 assists gaf. Het leverde hem een overgang naar RSCA op, waar hij al even op een zijspoor beland is.

Alle partijen zijn tevreden met deze oplossing, niet het minst Ander­lecht, dat genoodzaakt is om spelers van de hand te doen. Er liggen meer dan 35 jongens onder contract bij de record­kampioen, wat niet alleen onwerkbaar is – mannen als Sanneh en Saief trainen met de B-kern –, maar vooral ook heel duur. De loonkost moet naar beneden om komaf te ­maken met andermaal dramatische jaarrekeningen. De cijfers moeten onder voorzitter Wouter Vandenhaute, CEO Karel Van Eetvelt en sportieve baas Peter Verbeke klóppen.

In die optiek is Anderlecht blij dat het gisteren ook definitief afscheid kon nemen van Thomas Didillon. De doelman tekende voor vier jaar bij Cercle Brugge, dat de Fransman koopt met financiële steun van AS Monaco. Een vierde van de (onbekende) transfersom gaat wel richting ­Racing Genk, dat Didillon vorig ­seizoen huurde.

Didillon was bij Anderlecht slechts de derde optie in doel, na Van Crombrugge en Wellenreuther, bij Cercle zal hij normaal gezien wel titularis zijn. “Ik kijk uit naar deze uitdaging”, was zijn eerste reactie. “Ik geloof in het project.”

Zware werk komt nog

Met vorige week Kemar Roofe (naar Glasgow Rangers) en nu Gerkens en Didillon lijkt de uitverkoop begonnen in het Lotto Park. Al moet het zware werk nog beginnen. Verbeke moet nog Sanneh, Sá, Lawrence, Milic, Nkaka, Saief, Trebel, Bakkali, Adzic, Abazaj en Dauda zien te slijten, wat geen makkelijke opgave is: allen verdienen (te) veel geld in Brussel.

