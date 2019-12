Twee dagen voor clash tegen Club: Kompany en Chadli trainen volop mee, ook Nasri en Bakkali van de partij ODBS

17 december 2019

14u58 3 Anderlecht Twee dagen voor de clash tussen Anderlecht en Club Brugge in de kwartfinales van de Belgische Cup, trainen Vincent Kompany en Nacer Chadli volop mee in Neerpede. Ook van de partij zijn Samir Nasri en Zakaria Bakkali, al staan zij nog verder verwijderd van een rentree.

Franky Vercauteren, zondag na de 1-1 op Standard: “Chadli trainde deze week maar een paar keer mee — hij had een kwartiertje kunnen spelen. Vincent staat verder. Al weet je nooit exact hoever ze staan. Tegen donderdag hopen we meer duidelijkheid rond hun toestand te hebben. Dat hadden we deze week nog niet.” Afgaande op de training vandaag, lijkt Chadli en zeker Kompany te kunnen spelen in de vooral voor Anderlecht erg belangrijke bekerafspraak.

Ook de Panamees en nieuwste aanwinst Amir Murillo traint overigens al mee met paars-wit. Hij is na de winterstop speelgerechtigd.