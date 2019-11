Twee Anderlecht-iconen over de hamvraag van dit voetbalseizoen: haalt Anderlecht play-off 1? Niels Vleminckx

03 november 2019

12u01 2 Anderlecht Wat heeft de strijd van Anderlecht om play-off 1 gemeen met de klimaatdiscussie? De een hoopt tegen beter weten in op een mirakel. De ander is er zeker van: alles komt goed.

Aimé Anthuenis : "Top 6 zeker haalbaar"

"Je kan de match tegen AA Gent ook positief bekijken. Anderlecht speelde lang goéd. Ze hebben tot in de slotfase kunnen camoufleren dat de gemiddelde leeftijd zo laag lag. Voetbaltechnisch was het prima. Een gelijkspel tegen Gent is niet slecht. Ze scoren drie keer. En er moeten nog een hoop sterkhouders terugkomen. Al is het veelzeggend dat Hendrik Van Crombrugge voor de zoveelste keer één van de uitblinkers was. En tóch kregen ze nog drie goals tegen. Dus ja, Anderlecht mist wel wat."

"Je kan niet naast de afwezigen kijken. Chadli wordt gemist. Trebel is weer out. Kompany, Nasri... Dat is heel veel ervaring die niet kan vervangen worden. Dan zit je als ploeg op je limieten, dat is duidelijk. Als die geblesseerden terug zijn en er misschien nog één of twee versterkingen gehaald kunnen worden in de winterstop, dan zie ik het wel goedkomen voor Anderlecht."

"Er zijn voldoende voorbeelden van ploegen die in de laatste rechte lijn teruggekomen zijn om in play-off 1 te belanden. Als Anderlecht een keer drie matchen op rij kan winnen, zal die kloof al meteen een pak kleiner zijn. Ik denk echt dat ze in de top zes zullen eindigen. Standard, Genk, KV Mechelen: die zijn toch echt niet veel sterker dan Anderlecht? Alleen de titel wordt moeilijk. Maar alles wat daaronder ligt, is haalbaar."

"Een overgangsjaar? Da's om te lachen. Anderlecht blijft Anderlecht. Dat wil zeggen: ze spelen normaal voor plaats één. Als het moét, zullen ze voor de tweede plaats gaan. En in uiterste nood zullen ze vrede hebben met plaats drie. Een overgangsjaar, dat staat niet in het woordenboek van paars-wit."

Gilles Van Binst : "Hopen op mirakel tegen Cercle"

"Ik zag een béétje beterschap tegen Gent. Bij momenten voetbalde Anderlecht gewoon goed. Maar dat vervalt toch door het resultaat. Ze geven alweer een wedstrijd uit handen. Onder meer door het gebrek aan ervaring. Ze missen mannen die het klappen van de zweep kennen, genre Chadli of Kompany. Zonder hen kan deze jonge ploeg de druk niet aan."

"Als je thuis met 3-1 voor staat, moet je het gewoon afmaken. Punt. Maar wat doen die jonge gasten? Ze blijven aanvallen omdat ze de 4-1 willen maken. Tja. Dan moet je niet verbaasd zijn dat je met de gebakken peren zit. Dat bedoel ik met een gebrek aan ervaring. Als wij vroeger zo'n voorsprong hadden, gooiden we de match op slot en waren de drie punten binnen. Maar dat heeft niet alleen met jeugdigheid te maken. Ook met voetbalintelligentie."

"Play-off 1? Dan zullen ze toch niet meer te veel punten mogen verliezen, vriend. Ik zie het niet goedkomen. Het is gewoon een overgangsjaar, zoals we er de voorbije seizoenen wel meer hebben gezien. Dat mag ook eens stoppen. Ik vraag me trouwens oprecht af hoe het zal aflopen met Marc Coucke. Er is geen duidelijkheid op bestuursniveau. Hetzelfde met Vincent Kompany: hoe zit het daar eigenlijk mee? Is dat nog een speler? Is hij een trainer, een manager? Niemand die het nog weet. Natuurlijk weegt dat door op een spelersgroep."

"Maar bon. Ik ben aan het ratelen. We zullen maar hopen op een mirakel tegen Cercle Brugge, zeker?”

