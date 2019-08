Triest clubrecord dreigt voor Anderlecht, maar... dramatische start niet altijd een drama NVK

23 augustus 2019

06u00 2 Jupiler Pro League Geschiedenis in de maak? Als Anderlecht ook zijn twee komende wedstrijden (tegen Genk en Standard) verliest, zou het de slechtste competitiestart in zijn clubgeschiedenis kennen. Maar de geschiedenis toont evengoed dat slecht begonnen niet áltijd half verloren is. Zelfs Europacup-winst kwam er na een 2 op 12.

1921-1922 • 2/12

Trainer: Sylvain Brébart

Toeval of niet: de eerste 2 op 12 in de clubgeschiedenis van Anderlecht komt er ook met een speler-coach aan het roer. Sylvain Brébart is niet alleen de eerste offi­ciële trainer die paars-wit ooit had. Wanneer de nood het hoogst is, trapt de man nog geregeld een balletje mee als spits.

Zijn eerste overwinning in het seizoen 1921-1922 is er overigens eentje voor de geschiedenis­boeken. Na zes speeldagen klopt Anderlecht mede-promovendus Racing Mechelen en behaalt zo zijn eerste zege op het hoogste niveau (de toenmalige Ere Afdeling). Paars-wit sluit het seizoen af als twaalfde, vlak boven de degradatie­zone. Al blijft de latere recordkampioen op dat moment vooral een jojo-club.

1927-1928 • 0/12

Trainer: Lee Thomas

Alweer een jaar na een promotie. Alweer een gemiste start. Nochtans is Anderlecht, met coach Lee Thomas, vol optimisme aan het seizoen begonnen. Maar wanneer doelman en Rode Duivel Jean Caudron geblesseerd geraakt tijdens een interland in Zweden, ziet het er opeens heel donker uit voor paars-wit. Hun doelman wordt node gemist. Zonder Caudron incasseert Anderlecht gemiddeld vijf goals per wedstrijd. In het trainersjargon heet dat: ‘Dan weet je dat het moeilijk wordt.’ Pas op speeldag zes volgt de eerste overwinning. Opnieuw was Racing Mechelen het kind van de rekening.

Anderlecht eindigde uiteindelijk op de laatste plaats en degradeerde meteen weer naar tweede klasse.

1929-1930 • 0/12

Trainer: Florimond Plasch

Het Anderlecht van het seizoen 1929-1930 kampt met problemen die Vincent Kompany wel zal herkennen. Het scoort o zo moeilijk. Twee goals in de eerste vijf wedstrijden – het maakt de competitiestart er niet gemakkelijker op.

Alles verandert met een zege op speeldag vijf. Daring Bruxelles gaat voor de bijl. En vele anderen zouden volgen. Voor het eerst is Anderlecht niét betrokken in de degradatiestrijd. Meer nog: paars-wit groeit ondanks de moeizame start uit tot de revelatie van het seizoen. In december gaat Anderlecht met 2-4 winnen op het veld van Standard en krijgen de bezoekers zowaar applaus vanop de Luikse banken. Negentig jaar later is dat bijna ondenkbaar.

1975-1976 • 2/12

Trainer: Hans Croon

Alsof de gemiste start in het seizoen 1929-1930 nog niet genoeg redenen voor optimisme bevat: de 2 op 12 van Anderlecht blijkt in 1975 een voorbode voor één van de grootste succesjaren uit de rijke clubgeschiedenis. Op het einde van het seizoen wint paars-wit de Europacup II – in de finale halen de Brusselaars het met 4-2 van West Ham.

Al is trainer Croon wel een pak excentrieker dan Vincent Kompany. Speler Peter Ressel verklaart dat zijn coach de opstelling wel eens durft bepalen op basis van de stand van de sterren. De zweverige Croon ligt ook al snel overhoop met sterspelers Van Binst en Rensenbrink. Die laatste praat zelfs maanden niet meer met zijn trainer. Het seizoen na de Europese bekerwinst moet Croon overigens gewoon plaats ruimen voor Raymond Goethals. Later sluit Croon zich nog aan bij de Bhagwan­beweging, een anarchistische groepering.

1998-1999 • 3/15

Trainer: Arie Haan

Arie Haan heeft de twijfelachtige eer om de slechtste competitiestart aller tijden voor Anderlecht achter zijn naam te schrijven. De Nederlander was coach toen paars-wit begon met 3 op 15.

Legendarisch is vooral de 6-0-nederlaag in het Kuipje van Westerlo. Dat gebeurt zonder sterkhouder Pär Zetterberg, op dat moment weg met de nationale ploeg van Zweden. Die zou daar later over zeggen: “Om de paar minuten kreeg ik een bericht. Een update over de score. Vanaf de derde keer begonnen mijn ploegmaats in de bus te lachen. Vanaf de vierde of vijfde keer durfde ik niet meer te kijken.”

Arie Haan zelf pakt zijn spelers snoeihard aan na de blamage: “Ze kennen het ABC van het voetbal niet.” Uiteindelijk nam het duo Vercauteren-Dockx het elftal over. Anderlecht eindigde op het einde van het seizoen nog op een respectabele derde plaats.