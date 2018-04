Trebel: "We hebben een jonge ploeg en missen ervaring in play-off 1"

20 april 2018

14u30 0 Anderlecht "Mathematisch gezien kunnen we nog kampioen worden", pakte Adrien Trebel uit met een huizenhoog cliché. Of hij er echt nog in gelooft? Twijfelachtig. De middenvelder van Anderlecht blikte tijdens de persbabbel vooruit op de match tegen RC Genk en kijkt terug op het verlies tegen zijn ex-club, Standard.

Adrien Trebel ziet in RC Genk een lastige tegenstander. "Ze hebben een sterke en dominante ploeg met enkele topspelers als Pozuelo", zegt Trebel. "Of we genoeg gerecupereerd zijn na het duel tegen Standard? Ik persoonlijk wel, ik was de eerste twee play-off 1-wedstrijden geschorst en ben nog fris. Maar het is natuurlijk geen geheim dat de wedstrijden zich in hoog tempo opvolgen en dat we weinig tijd hebben om te recupereren."

Trebel blikte tijdens de persbabbel ook nog even terug op de wedstrijd tegen zijn ex-club Standard, waartegen hij woensdag nog scoorde. "Het was een moeilijke en soms frustrerende wedstrijd op Sclessin. We hadden genoeg kansen, maar konden die niet benutten", zegt hij. "Of we soms niet geslepen genoeg zijn? We hebben alleszins een jonge ploeg en missen wat ervaring in play-off 1."

