Trebel torpedeert enkel van Bakic en krijgt máár geel, Kompany: “Begrijp dat dit rood had moeten zijn” Redactie

24 augustus 2020

08u16 52 Anderlecht Twintig minuten voor tijd ontsnapte Adrien Trebel aan een vroegtijdige douche. De Franse middenvelder pakte uit met een vliegende tackle, vol op de enkels van Bakic. Wim Smet trok slechts geel, waarna heel Moeskroen verhaal ging halen bij de scheidsrechter in het Lotto Park. Als bij wonder toonde de VAR geen teken van leven. Vincent Kompany gaf toe dat Trebel rood had kunnen krijgen.

😳 | @adrientrebel kreeg geen rode kaart voor deze verschrikkelijke tackle! 🤷‍♂️#ANDREM pic.twitter.com/q9rCec4WNL Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

We zien het zelden gebeuren: een coach die ruiterlijk toegeeft dat zijn speler rood had moeten krijgen, terwijl hij maar geel kreeg. Vincent Kompany oordeelt eerlijk over de fase waarin Adrien Trebel Bakic torpedeerde. “Ik heb de fase teruggezien”, zegt Kompany. “Ik begrijp dat dit waarschijnlijk een rode kaart is. Ik kan alleen maar zeggen dat er geen enkele bedoeling was om de speler te blesseren en dat het onopzettelijk was. Het was gewoon een beslissing van de scheidsrechter. Ik sta daar vrij filosofisch tegenover: nu draait het in ons voordeel uit, de volgende keer zal het wel eens tegen ons uitdraaien.”

Moeskroencoach Fernando Da Cruz had zijn oordeel, niet alleen over de fase met Trebel, maar ook met betrekking tot de penalty die Anderlecht kreeg. “Waar zat de VAR?”, vroeg hij zich af.

Die vraag stelde ook onze huisref Tim Pots zich. “De VAR moet altijd tussenkomen. Een tackle aan hoge intensiteit, met gestrekt been en de studs naar voren die de integriteit van zijn tegenstander in gevaar brengt: vier criteria om rood te geven. Het enige wat nog enigszins in het voordeel van Trebel zou kunnen spelen is dat het zogenaamd ‘point of contact’ laag is: hij raakt de speler op de achillespees en niet boven de enkel.”



