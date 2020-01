Trebel opnieuw out met knieblessure, komt transfer in gedrang? MJR

21 januari 2020

Het kon op geen slechter moment gebeuren: Adrien Trebel heeft ­opnieuw last van de knie. Zondag zat de middenvelder nog op de bank tegen Club, maar gisteren moest de Fransman op training forfait ­geven voor het partijtje ‘8 tegen 8’ met de spelers die niet in actie ­kwamen tegen Brugge. De knie van Trebel was opnieuw fel gezwollen en paars-wit, dat de speler deze winter graag van de hand wil doen aan het Saoedische Al-Shabab, neemt geen enkel risico met zijn ­speler-met-marktwaarde.

Volgens de medische staf valt de blessure mee, maar voor de zekerheid wordt vandaag een scan ­genomen.