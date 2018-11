Trebel openhartig over de buikspieren en een transfer: “Ik had een akkoord met Porto” Pieter-Jan Calcoen

08 november 2018

08u29 0 Anderlecht Speelt hij of niet? En hoe lang houden die buikspieren het nog? Adrien Trebel (27): sterkhouder en zorgenkind van Anderlecht in één. “Ik heb de kanker van het voetbal.”

Tussen 0 en 10: hoeveel hinder heb je gemiddeld aan de buikspieren?

(grijnst) “Het hangt af van dag tot dag. Op Waasland-Beveren viel het goed mee. Een 2/10 qua last, zou ik zeggen. In aanloop naar de match zei ik de coach zelfs dat ik me, sinds ik op de sukkel ben, zelden zo bevrijd gevoeld had op training, maar er zijn ook wedstrijden geweest... (blaast) Tegen Standard en Moeskroen was het echt ondraaglijk.”

Hoe uit zich dat?

“Zelfs wandelen of lopen is dan moeilijk, laat staan draaien of lange passes versturen. Op zo een momenten neemt de wilskracht het over van het lichaam. Ik kan dat: ik heb eens op Club Brugge gespeeld met een spierscheur van drie centimeter. Weet je wat het ergste is? De opwarming. Eenmaal de spieren warm zijn, is het wel te doen, maar anders... (lacht flauwtjes) Ach, ik ben het stilaan gewend.”

