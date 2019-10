Trebel moet operatie ondergaan, Kompany is “een vraagteken” Pieter-Jan Calcoen

30 oktober 2019

11u39 0 Anderlecht Ze vallen als vliegen bij Anderlecht. Nu moet Adrien Trebel een operatie ondergaan. Hoe komt dat toch, Frank Vercauteren? “Dit is niet de schuld van de medische staf.”

Je kunt met de jongens uit de ziekenboeg bijna een ploeg opstellen. Vincent Kompany, Philippe Sandler en Nacer Chadli raken normaal gezien niet fit voor AA Gent. Ook Bakkali, Dimata, Nasri, Sowah, Najar en Gerkens zijn buiten strijd. En nu mag dus ook Adrien Trebel toegevoegd worden aan dat lijstje. Hij ondergaat een operatie aan de knie. “We zullen hem missen”, aldus Frank Vercauteren. “Hopelijk is hij na de interlandbreak terug. Maar het mag geen excuus zijn. We hebben 37 spelers, dit moeten we kunnen opvangen.”

Verschillende departementen zijn verantwoordelijk. We moeten onszelf wel in vraag stellen Frank Vercauteren over de blessuregolf die Anderlecht teistert

Ook Kompany zal er tegen Gent niet bijzijn, hij sukkelt met de hamstrings. “Vincent is een vraagteken. We mogen hem niet forceren. Misschien speelt hij zondag ook nog niet. Hij kent zijn lichaam het beste van iedereen.”

Gezien die waslijst aan blessures: levert de medische staf wel goed werk? “Het is niet hun schuld”, aldus Vercauteren. “Dat zou te makkelijk zijn. Verschillende departementen zijn verantwoordelijk. We moeten onszelf wel in vraag stellen. Dat doen we ook. Zo kunnen we onszelf op termijn alleen maar verbeteren.”

“Anderen waren beter dan Kums”

Dat moet ook gelden voor het spel, dat voor velen ontgoochelend was op Eupen (0-0). Maar niet voor Vercauteren. “In bepaalde aspecten vond ik ons zelfs beter dan tegen Sint-Truiden. Het lijkt nu alsof onze match op Eupen niks waard was, maar dat vond ik dus niet. Al moeten we offensief natuurlijk wel meer brengen.”

Tegen Gent moet Anderlecht Sven Kums niet vrezen, hij mag niet spelen tegen zijn moederclub. Kums vertrok destijds als jongere bij RSCA omdat hij niet kon doorbreken onder… Vercauteren. “Maar het is niet zo dat hij geen kans gekregen heeft. Als speler dwing je een kans af. Maar toen waren anderen beter.”