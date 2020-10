Trebel is er niet bij tegen Club, Doku wel in selectie TLB

03 oktober 2020

21u59 0

Anderlecht heeft z’n selectie bekendgemaakt voor de topper van morgen op het veld van Club Brugge. Jérémy Doku is gewoon van de partij, ondanks het feit dat voorzitter Wouter Vandenhaute naar Frankrijk trok om met Stade Rennes te onderhandelen over een transfer. Maar de kans is wel reëel dat Doku niét speelt, net door die eventuele transfer.

Twee andere opvallende namen in de kern zijn Kemar Lawrence en Yari Verschaeren. De Jamaicaan is er voor het eerst bij, nadat hij om privéredenen maanden in zijn thuisland bleef. En Verschaeren is dan weer verlost van het coronavirus.

De naam van Adrien Trebel staan niet in het lijstje. De Franse middenvelder sukkelt met de knie en is niet fit genoeg. Ook voor Michel Vlap en Peter Zulj komt de topper nog te vroeg. Waarom Mustapha Bundu ontbreekt, is nog niet bekend.

De volledige selectie:

Selectie / Sélection 🟣⚪️ #CLUAND pic.twitter.com/RHC0YeICsg RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Lees ook:

Anderlecht-voorzitter Vandenhaute in Rennes voor transfer Doku: “Toont aan hoe hoog het water hen aan de lippen staat”