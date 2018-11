Trebel: “Handboeigebaar was om familie van Bayat te steunen”



06 november 2018

Adrien Trebel vierde afgelopen zondag zijn doelpunt tegen Waasland-Beveren met een handboeigebaar. De middenvelder van RSC Anderlecht verwees daarmee naar zijn makelaar Mogi Bayat, die sinds 10 oktober in de cel zit op verdenking van witwassen. “Maar mijn eerbetoon was bestemd om de familie van Mogi Bayat te ondersteunen. Ze leven nu al enkele weken zonder hun vader en echtgenoot”, verduidelijkte Trebel via de sociale mediakanalen van zijn club.

“Ik ben zelf kind van gescheiden ouders en ik weet wat het is om zonder één van je ouders op te groeien. Ik wilde ook de mens Mogi Bayat steunen, met wie ik een goede relatie onderhoud. Het spreekt vanzelf dat ik de rechtsgang en de rechtspraak ten volle eerbiedig.”

Eerder distantieerde de Pro League zich van het handboeigebaar en riep het op tot sereniteit. Spelersvakbond Sporta van haar kant is er niet mee opgezet. “Zoiets strookt niet met de fair play en onze maatschappelijke waarden”, verklaarde nationaal Sporta-verantwoordelijk Dirk De Vos. “Maatschappelijk klopt dit niet. Vooral omdat het om steunbetuigingen gaat voor iemand die toch in een bedenkelijke situatie verkeert. Ook richting andere spelers is het een genante actie”, zei De Vos.

“De spelers in kwestie beroepen zich op vrijheid van meningsuiting natuurlijk. Daar kan je weinig tegen beginnen. Tenzij je het bestraft binnen de reglementering van de voetbalbond. We zullen zien hoe de scheidsrechters er komend weekend tegen optreden, mochten de gebaren opnieuw bovendrijven”, aldus de vakbondsman. “Ze hadden natuurlijk al bestraft moeten worden. Vergelijk dat eens met de Premier League, waar Demerai Gray van Leicester City een gele kaart krijgt voor een eerbetoon aan de overleden voorzitter. Dat valt niet te rijmen.”