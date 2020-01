Transfer Talk (08/01). Boli verlaat STVV en trekt in principe naar Qatar De voetbalredactie

08 januari 2020

Boli verlaat STVV in principe voor Qatarese club

Yohan Boli trekt zo goed als zeker naar Qatar. Al Rayyan kondigde de komst van de 26-jarige Ivoriaan aan op Twitter. Medische testen zouden snel volgen. Maar in de entourage van Boli valt te horen dat er nog niets definitief is beslist. Boli nam eerder vandaag al afscheid van zijn ploegmaats en verliet het trainingskamp. Hij stond ook in de belangstelling van onder andere Anderlecht, RC Genk, Club, Zulte Waregem en ook Galatasaray, maar hij kiest dus naar alle waarschijnlijkheid voor een avontuur in het Midden-Oosten.

Al Rayyan signs the Ivorian player Yohan Boli from the Belgian Sint-Truiden club. He will join Al-Raheeb during the winter transfer market.

The player will be at Aspitar the coming days for the checkups. pic.twitter.com/X8h2xmkJgh AlRayyanSC(@ AlrayyanSC) link

Saief op weg naar Israël

“Een Israëlische topclub.” Dat wordt volgens makelaar Dudu Dahan de nieuwe bestemming van Kenny Saief (26). De linkermiddenvelder van Anderlecht was niet mee op stage en werd gespot in Israël, waar hij op huurbasis naartoe kan. Om welke ploeg het gaat, wilde Dahan niet kwijt, maar in het verleden werd Saief al aan Maccabi Haifa gelinkt. Bij RSCA kon hij zich nooit doorzetten. (PJC)

Kouamé (Cercle Brugge) keert terug naar Lille, en wordt meteen weer uitgeleend

Cercle Brugge en Rominigue Kouamé hebben in onderling overleg beslist om de bestaande huurovereenkomst, die nog tot 30 juni 2020 liep, vroegtijdig te beëindigen. Dat heeft de Rode lantaarn uit de Jupiler Pro League woensdag laten weten. De 23-jarige middenvelder keert nu terug naar moederclub Rijsel. Het Franse team liet intussen weten dat Kouamé bij Troyes in de Ligue 2 verder ervaring zal opdoen.

Kouamé begon het seizoen als titularis, maar verloor gaandeweg zijn basisstek. De Malinees werd in 2016 door Rijsel weggeplukt bij het Malinese AS Real Bamako. Het vorige seizoen werd Kouamé uitgeleend aan de Franse tweedeklasser Paris FC, maar sinds afgelopen zomer was hij bij Cercle actief.

Na 21 speeldagen staat Cercle in de hoogste voetbalklasse helemaal onderaan met 11 punten. Waasland-Beveren staat een stek hoger op een veilige vijftiende plaats met toch al zes punten meer.

Pocognoli tekent bij Union

Sébastien Pocognoli zet zijn carrière voort bij Union. Dat maakte de club uit 1B zonet bekend. De 32-jarige verdediger zette in het Dudenpark zijn krabbel onder een contract voor anderhalf jaar (met 1 jaar optie). Pocognoli, dertienvoudig Rode Duivel, stond tot eind vorig jaar op de loonlijst van Standard, maar die samenwerking werd in onderling overleg stopgezet. “Sebastien is een speler van hoog niveau met veel ervaring”, zegt Chris O’Loughlin, sportief directeur van Union, op de clubwebsite. “Op én naast het veld kunnen wij profiteren van zijn ervaring.” Pocognoli droeg al de kleuren van onder meer Genk, AZ, West Brom en Brighton.

🆕 @SPocognoli15 vient de signer à l'Union !



📍 Défenseur

🇧🇪 Belge

📆 32 ans

📝 1,5 ans + 1 an en option

🔙 Standard



Plus d'infos : https://t.co/A7uKc6mAlO#BienvenueSeba pic.twitter.com/dNeeSzVCfG Royale Union Saint-Gilloise(@ UnionStGilloise) link

Liverpool stalt Welshman bij Cercle

Cercle Brugge heeft Isaac Christie-Davies op huurbasis aangetrokken. De aanvallende middenvelder van Liverpool is 22 jaar oud en werd opgeleid door Chelsea. Sinds 2018 komt de Welshman uit voor de beloften van Liverpool. Het eerste team halen, deed hij vooralsnog weinig, al mocht hij dit seizoen wel opdraven in de Carabao Cup. Christie-Davies heeft zijn medische testen afgelegd en Cercle huurt Christie-Davies tot eind dit seizoen. Eerder deze week versterkte Cercle zich via Monaco ook al met aanvaller Dino Hotic.

👋 Nice to meet you, Isaac Christie-Davies😍!



🤝 https://t.co/CGL1crq8GA pic.twitter.com/xwaexu3BDk Cercle Brugge(@ cercleofficial) link

Sheffield denkt aan Cobbaut, Anderlecht wil meewerken

De kans is reëel dat Elias Cobbaut (22) deze winter alsnog vertrekt bij Anderlecht. ­Engelse bronnen melden ons dat Sheffield United serieuze belangstelling toont voor de verdediger. De Engelse eersteklasser – momenteel achtste in de Premier League – zou zelfs een bod voorbereiden. Hoewel Cobbaut de laatste weken basisspeler was, zou RSCA toch bereid zijn mee te werken. Cobbaut kan namelijk een mooie som opbrengen, gezien zijn status als Rode Duivel, en er is intern verdeeldheid over zijn potentieel. Mocht de Mechelaar naar Sheffield verhuizen, dan wordt hij een ploegmaat van Verrips (ex-KV Mechelen). Ook Atalanta volgt Cobbaut van nabij.

Samatta weigert de centen uit het Midden-Oosten

Als Samatta vertrekt in Genk, dan zal het naar een grote ­Europese competitie zijn, het liefst van al Engeland. Nadat hij dit seizoen de eerste Tanzaniaan in de Champions League werd, wil hij nu ook de eerste in de Premier League worden. Samatta als pionier van bijna 58 miljoen landgenoten. Hij is niet van plan om Genk voor om het even welk aanbod te verlaten. Was dat het geval geweest, dan had zijn koffers al lang kunnen vullen met oliedollars. Ploegen uit het Midden-Oosten willen de Tanzaniaan van Genk graag binnenrijven, voor ‘Samagoal’ primeert het sportieve project. Hoewel er op dit moment niets concreet is, draait de geruchtenmolen op volle toeren. Samatta’s makelaar zwaait met een aantal interessante voorstellen. Voor een bedrag rond de tien miljoen is een vertrek bespreekbaar.

Lees meer over de situatie van Samatta bij Racing Genk op DEZE PAGINA.

KVO zoekt oplossing voor Banda en Rajsel

‘t Was vroeg dag vandaag voor KV Oostende, dat om 6 uur vanuit de luchthaven in Oostende vertrokken is op stage naar het Spaanse Campoamor. Drie A-kernspelers reizen niet mee: Marquet blesseerde zich gisteren op training, voor Banda en Rajsel (allebei overbodig) is de club op zoek naar een oplossing. KVO neemt naast Tanghe nog twee beloften mee, namelijk Morina en Bekili. De kustploeg oefent maandag tegen het Zwitserse Sankt Gallen en komt pas woensdag terug naar België. (TTV)

Milinkovic-Savic mag weg bij Standard

Verrassing in de tweede helft tegen Borussia Dortmund. Niet Vanja Milinkovic-Savic stond in doel bij Standard, wel Jean-François Gillet. “Vanja was klaar, maar we kennen allemaal zijn situatie”, aldus Preud’homme. “Mocht hij een oplossing vinden, mag hij vertrekken. We huren hem (van Torino, red.) en we gaan hem op het einde van het seizoen niet kopen. Vanja weet dat ook. Wordt Gillet de doublure van Bodart voor de rest van de competitie? Misschien investeren we nog in de toekomst. Mocht Vanja vertrekken, wordt hij misschien vervangen als we een goede doelman vinden.” Milinkovic-Savic kon zich de laatste maanden nooit doorzetten op Sclessin.

Kortrijk haalt Nigeriaanse spits

KV Kortrijk heeft Terem Moffi (20, 1m88) gehaald bij het Litouwse FC Riteriai. De Nigeriaanse spits tekende een contract voor 3,5 jaar. Hij maakte in de voorbije Litouwse competitie 20 keer. Aanvankelijk stond Lommel op de eerste rij om de spits in te lijven maar nu trekt hij naar KVK. Gisteren nam hij in Trakai afscheid van zijn ploegmaats. (ESK)