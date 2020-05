Transfer nummer één: Anderlecht plukt talent Takidine (19) weg bij Genk PJC

04 mei 2020

06u06 1 Anderlecht Daar is nummer één. Anderlecht pikt aanvaller Ilias Takidine (19) op bij Racing Genk, dat zo een talent met potentieel verliest.

De ene na de andere makelaar appte: “Ilias Takidine heeft Racing Genk laten weten dat hij de club verlaat.” Maar het strafste moest toen nog komen: hij gaat naar... Anderlecht, waar hij een meerjarig contract zal tekenen. Dat nieuws sloeg in Limburg in als een bom: jeugdtrainers roemen zijn potentieel, maar nu kiest de de winger dus voor het Lotto Park.

Dat Takidine niet meer bij Racing Genk wilde blijven, hoeft op zich niet te verbazen. Hoewel de aanvaller hoog aangeschreven werd, kreeg hij nooit een echte kans bij de eerste ploeg. Volgens insiders is dat omdat hij fysiek nog stappen moet zetten en niet klaar is voor volwassenenvoetbal. In de entourage van Takidine noemt men dat zever: in de Youth League - tegen toch de beste spelers van zijn generatie - was hij telkens sterk.

Snelle rechtsbuiten

Voor Anderlecht (en sportieve baas Peter Verbeke) is Takidine de eerste transfer richting volgend seizoen. Bij paars-wit sluit Takidine aan bij de A-kern en moet hij de concurrentie aangaan met Francis Amuzu en Jérémy Doku, twee generatiegenoten. Hij is een gelijkaardig type: snel, vinnig en met een goeie individuele actie. De efficiëntie van de Belgische rechtsbuiten - hij kan ook links - heet wel nog een werkpunt te zijn.

De aanwerving van Takidine verandert niks aan de prioriteit van RSCA deze mercato: het wil minstens één doelman. Liefst is die net als Takidine goedkoop - de cijfers kleuren bloedrood.

Lees ook:

Na coronacrisis meer eigen jeugd in Jupiler Pro League? “Er stevent een grote schok op de ploegen af”

Aflevering 1 van ‘The Next Gen’: de 10 béste jeugdspelers van 2001 met Verschaeren en De Ketelaere maar ook met 2 hoog aangeschreven keepers en winger van Sampdoria (+)