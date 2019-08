Tot 230.000 euro bruto per maand: Anderlecht neemt contract Chadli bij Monaco integraal over PJC

12 augustus 2019

14u47 2 RSC Anderlecht Nacer Chadli maakte vandaag voor het eerst zijn opwachting in het (oefen)shirt van Anderlecht. Met een apart prijskaartje rond de hals. Volgens Franse media betaalt paars-wit geen huursom aan AS Monaco, maar neemt het wel zijn salaris integraal over. De flankaanvaller verdiende in Monaco naar verluidt tussen de 215.000 en 230.000 euro bruto per maand.

Gisteren zette hij zijn handtekening, vandaag maakte de 56-voudige international meteen zijn opwachting in Neerpede. Uit op eerherstel nadat zijn passage in de Ligue 1 op niets uitdraaide. Chadli kwam in Monaco aan amper 1.058 speelminuten en niet één beslissende actie. “Hij was gewoon slecht”, klinkt het in het Prinsdom. “Als hij het ook zo matig zal doen bij Anderlecht...”

Chadli, die voor en na Rusland wel wat sukkelde met blessures, komt vooral terug naar de Jupiler League met het oog op het EK 2020. Bondscoach Roberto Martínez heeft zijn internationals aangeraden om speeltijd te verzamelen - denk ook maar aan Simon Mignolet bij Club. Chadli’s oudere zus Naoual verbergt niet dat het EK een factor was om voor Anderlecht te kiezen. “Nacer wil er graag bij zijn als de Rode Duivels geschiedenis schrijven”, zegt ze.

Maar eerst wil hij belangrijk zijn voor RSCA. Wat nadien volgt, is onduidelijk, want er is geen aankoopoptie. Wat wél al zeker lijkt: Monaco moet Chadli niet terug.