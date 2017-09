Torino volgt Teo Pieter-Jan Calcoen

Het Italiaanse Torino toont belangstelling voor Lukasz Teodorczyk (26). De Serie A-club kwam de Poolse spits van Anderlecht meermaals scouten en overweegt om een bod uit te brengen in januari. Dat wordt ons bevestigd door Poolse bronnen. Teodorczyk staat bovenin de hiërarchie van de aanvallers bij paars-wit, maar ontgoochelt de laatste matchen - hij haalt niet langer het niveau van in zijn eerste maanden. De international ligt nog tot 2020 onder contract in Brussel.