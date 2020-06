Topprioriteit: Anderlecht wil contracten Verschaeren, Colassin en Doku openbreken PJC

27 juni 2020

06u30 0 Anderlecht Prioriteit nummer één. Karel Van Eetvelt heeft andermaal herhaald dat Anderlecht zijn jonge talenten langer aan zich wil binden.

“We spreken bijvoorbeeld met Yari Verschaeren, Antoine Colassin en Jérémy Doku om hun contract (dat loopt tot 2022, red.) open te breken”, aldus de CEO. “Maar we zijn zeker niet gehaast, die jongens liggen nog langdurig vast.”

Dat geldt ook voor Hendrik Van Crombrugge, die door het vorige management opslag beloofd was, maar nu geen verbetering krijgt aangeboden. Van Eetvelt wil er duidelijk geen issue van maken: “Hendrik heeft nog een overeenkomst van drie jaar.” Die houding kadert in de strategie van Anderlecht om geen forse uitgaven te doen. “Grote namen moet je deze zomer niet verwachten, maar we gaan ons wel versterken.” De recordkampioen wil er nog minstens één verdediger en vleugelaanvaller bij.

Bekijk hieronder het volledige gesprek met Van Eetvelt



