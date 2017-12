Topman van bouwgroep heeft beste kaarten om Anderlecht te kopen, Paul Gheysens schiet zichzelf in de voet LID

08u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 James Arthur Johan Beerlandt, ceo Besix, hier op een archiefbeeld. Anderlecht De raad van bestuur van Anderlecht heeft de wens uitgedrukt "om het dossier af te werken voor eind 2017". Opvallend is dat twee kandidaat-kopers zo goed als uit koers liggen.

Het duo Paul Gheysens (Ghelamco)-Wouter Vandenhaute (Woestijnvis) zou uit beleefdheid nog wel gehoord worden. Gheysens heeft zichzelf echter in de voet geschoten door de chantage eerder deze week met een schadeclaim mocht Anderlecht zich niet constructief opstellen in het dossier rond het Eurostadion. "Met die claim bewees Gheysens dat het eigenbelang primeert op het clubbelang", zegt een bestuurder. "Aan zo iemand geef je toch niet de sleutels van Anderlecht?" In het dossier van de Russisch-Oezbeekse miljardair Alisher Usmanov is er niet alleen twijfel over de afkomst van diens fortuin, maar ook over de ware toedracht achter het indicatieve bod. Aan een project van een anonieme Russische oligarch zou geen geloof meer gehecht worden.

Blijft over, een Belgische verankering rond Johan Beerlandt. De topman van bouwgroep Besix is met zo'n 5 procent al aandeelhouder van Anderlecht. Hij heeft oren naar de vraag van een groep minderheidsaandeelhouders die zich zouden groeperen, en andere Belgische investeerders zouden zoeken. Met het adresboekje van Beerlandt, die toegang heeft tot captains of industry als baron Jean Stéphenne, ridder Luc Vandewalle of baron Philippe Vlerick, is het zeker mogelijk om de nodige fondsen te verwerven.

De vraagprijs voor Anderlecht bedraagt zowat 100 miljoen euro. Maar dat is voor alle aandelen. Als de minderheidsaandeelhouders blijven zitten, en enkel de families Vanden Stock en Collin uitgekocht moeten worden, zou een som van rond de 50 miljoen euro een meer behapbare brok zijn. De andere meerderheidsaandeelhouder, Alexandre Van Damme (AB InBev), houdt 16 procent aan in de club. Hij treedt op in samenspraak met de familie Vanden Stock en is bereid om de club te helpen. Dat kan door zijn aandelen niet te verkopen, of indien nodig zou hij de minderheidsaandeelhouders rond Beerlandt zelfs kunnen bijspringen, als het hem wordt gevraagd, luidt het in diens omgeving.

James Arthur

TOM GOYVAERTS/GMAX Agency Paul Gheysens.