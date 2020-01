Toekomstig CEO van Anderlecht Karel Van Eetvelt: “Switch maken van project van Kompany naar écht project voor Anderlecht” RL/ABD

14 januari 2020

17u13

Bron: VTM Nieuws 10 Anderlecht Karel Van Eetvelt (53) stond de pers deze namiddag voor het eerst te woord als toekomstig CEO van RSC Anderlecht. “Het is belangrijk dat we de switch maken van een project van Vincent Kompany naar een écht project voor Anderlecht", vertelt hij aan VTM. “Wat Vincent doet, is een fantastische basis. Maar we moeten dat nog sterker maken dan dat het vandaag is.”

Enthousiast. Zo stapt Karel Van Eetvelt, die op 1 april start als CEO, het Anderlecht-verhaal in. “Als de job van je dromen passeert, dan moet je er voor gaan. Dit is een jeugdroom. Ik heb Lichamelijke Opvoeding gestudeerd en Sportkot gedaan. Ik heb altijd gezegd dat ik ooit iets in de sport wilde doen. De mensen dichtbij mij wisten dat als Anderlecht zou komen, ik niet lang zou moeten nadenken. En dat is gebeurd.”

Er wacht Van Eetvelt een grote uitdaging bij paars-wit. “Maar ik hou van uitdagingen. Vooral naar het zoeken van een goede lijn tussen alle uitdagingen. Dat is hier zeker het geval. (grijnst) Ik zou me hier moeten amuseren. Wat de eerste prioriteit is? Me goed informeren en analyses maken over wat er aan de gang is binnen de club. Op basis daarvan zal ik voorstellen doen in de raad van bestuur. Ik ga kijken naar wat we kunnen verbeteren en versterken.”

Ook Wouter Vandenhaute zal een rol gaan spelen binnen Anderlecht als adviseur. “Wouter heeft mij ooit gevraagd of ik interesse had in een rol binnen paars-wit - dat is al lang geleden. Kijk, ik ga mijn rol als CEO spelen. Ik zal tussen iedereen die binnen de club actief is en de raad van bestuur staan. Wouter gaat mijn raadgever zijn. Hij heeft veel expertise. Ik heb erop aangedrongen dat we dit samen moesten doen. Ik reken op zijn raad.”

De aanwezigheid van Vandenhaute is op z’n minst gezegd opvallend, want hij was een van de concurrenten van Marc Coucke om Anderlecht ruim twee jaar geleden over te nemen. “Ik vind het sterk dat iemand als Marc Coucke het lef heeft om aan een concurrent de vraag te stellen om adviseur te worden. Ik ken heel weinig ondernemers die dat niveau bereiken. Coucke zoekt goeie mensen die geen schrik hebben om in discussie te gaan.”

Verder heeft Van Eetvelt het ook over sportief manager Michael Verschueren en speler-manager Vincent Kompany. “Of Michael sportief manager blijft? Ik begin pas op 1 april. Ik ga met Michael praten. Na 1 april gaan we dat blijven doen en we zullen samen analyses maken en kijken wat het beste is voor de club.”

Ik ben goed in het laten samenwerken van mensen. Dat is iets dat misschien wel ontbreekt in deze club” Karel Van Eetvelt

“Met Vincent Kompany heb ik al samengezeten. Het is heel belangrijk dat we de switch maken van een project van Kompany naar een écht project voor Anderlecht. Wat Vincent doet, is een fantastische aanzet en basis. Hij heeft het me uitgelegd en ik was er van onder de indruk. We moeten dat gewoon nog sterker maken dan dat het vandaag al is.”

Maar waarom is net Karel Van Eetvelt de geknipte man om dat project nog sterker te maken? “Ik ben geen revolutionair. Maar ik ben wel goed in het laten samenwerken van mensen. Dat is iets dat misschien wel ontbreekt in deze club. Daar zal ik hard op focussen. Eens alle neuzen in dezelfde richting staan... ‘beware’. Ik ben een ongeduldig persoon. Binnenin zal ik hard pushen om zo snel mogelijk resultaten te boeken. Maar ik besef ook dat je een langetermijnproject moet hebben. Als je in het voetbal een verschil wil maken, dan is de lange termijn belangrijk. We zullen stap voor stap moeten werken.”