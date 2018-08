Tijdperk-Coucke aan rotvaart begonnen: Anderlecht deed deze zomer al 31 transfers (en er zullen er nog volgen) Jan Mosselmans en Jonas Van De Veire

30 augustus 2018

10u15 2 Anderlecht Het tijdperk-Coucke is aan een recordsnelheid begonnen. Met 31 deals beleeft Anderlecht nu al de drukste transferzomer ooit. En er volgt nog: Luc Devroe past zelfs voor de Europa League-loting morgen in Monaco.

Tijdens de wintermercato moesten ze zich - officieel - nog gedeisd houden. Maar de tandem Marc Coucke-Luc Devroe heeft die schade nadien meer dan ingehaald. Na hun eerste aanwinst, Yevgen Makarenko midden april, zouden er nog 14 volgen. Van 16 spelers - gisteren nog de dure Kara - werd afscheid genomen. Samen goed voor 31 transferbewegingen en ruim meer dan de 27 van vorige zomer, ook toen een record - uitgeleende jeugdspelers niet meegerekend.

Ook gisteren was het weer gezellig druk in het Astridpark. Eerst poseerde Devroe met James Alexander Lawrence (26), een linksvoetige centrale verdediger van Trencin. Enkele uren later haalde de sportief directeur opnieuw zijn breedste glimlach boven, na de contractverlenging van Trebel. De vraag is niet of, maar wel wanneer de volgende foto volgt.

Nog steeds Sanneh

Eigenlijk was Devroe van plan om alle transferdossiers gisteren af te ronden, maar zijn agenda is gewijzigd. Zo trekt de West-Vlaming morgen niet naar Monaco voor de loting van de Europa League. Want Anderlecht wil nog verdedigende én aanvallende versterking halen. Voor het verdedigend compartiment leek Dario Zuparic een certitude. De voorbije 24 uur was het evenwel opvallend stil rond de Kroatische verdediger van Rijeka. Zelfs zijn makelaar hoorde niets meer van Anderlecht. Gisteren zou hij normaal gezien naar Brussel afreizen, maar hij trainde weer normaal mee bij zijn huidige werkgever.

De piste van Boubacar Sanneh van Midtjylland blijft open. Alleen is het zelden een goed voorteken als een dossier zo lang aansleept. Maar paars-wit, dat zich nog wil ontdoen van Obradovic, blijft wel nood hebben aan een échte patron in defensie. Wellicht trekt Devroe ook nog een aanvaller aan. Bij Trencin wordt alvast gekeken naar mogelijkheden vooraan.

Stratego

Zeker is dat de sportief directeur, samen met zijn voorzitter, zich in deze transferperiode liefhebbers toonden van stratego. Nieuwe namen worden vaak via via de wereld ingestuurd, om de eigenlijke dossiers waarover men effectief onderhandelt, uit de aandacht te houden. Mét succes. Vraag blijft wel of Anderlecht op 1 september de versterking beet zal hebben die het nodig heeft in de strijd om de titel.