Tielemans over malaise bij Anderlecht: "Kums moet gewoon zijn draai nog vinden" MDB

Dat Sven Kums zijn start gemist heeft bij Anderlecht is ook Youri Tielemans niet ontgaan. De voormalige stofzuiger op het middenveld laat zich dan ook uit over de positie van Kums bij paars-wit. "Sven en ik zijn toch twee andere type spelers", vertelt de middenvelder van Monaco. "Hij komt veel meer aan de bal terwijl ik ook kan variëren en veel meer doelgericht ben dan hem. Hij maakt liever het spel. Ik heb ook veel liever de bal, maar kom veel minder in de bal dan hem. Hij moet gewoon zijn draai nog vinden. Je mag ook niet vergeten dat hij een jaar pendelde tussen de bank en het veld." Bekijk het interview hieronder.

¿¿ @ytielemans heeft veel vertrouwen in @SvenKums: "Zijn beste vorm komt wel terug en dan is Anderlecht vertrokken!" ¿¿¿¿¿¿ #ANDCEL pic.twitter.com/m2o5Sf17f3 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 28 september 2017